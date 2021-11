Alla Polizia locale di Bergamo menzione speciale dell'Anci per l'impegno durante la pandemia - BergamoNews

Bergamo. “Mi congratulo con gli agenti della nostra Polizia Locale e con la comandante Gabriella Messina per questo ulteriore significativo riconoscimento, testimonianza dello straordinario lavoro svolto in città in uno dei suoi momenti più difficili”: con queste parole il vicesindaco Sergio Gandi ha espresso il proprio plauso al Comando di Polizia Locale di Bergamo, che ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del “Premio ANCI Sicurezza Urbana 2020”, grazie al grande lavoro svolto a fianco della cittadinanza durante l’emergenza sanitaria che lo scorso anno ha colpito fortemente il capoluogo orobico.

Il “Premio ANCI Sicurezza Urbana 2020” vede la partecipazione del Ministero dell’Interno: l’obiettivo del premio è quello di valorizzare il lavoro e le eccellenze dei territori, a volte poco conosciute, ma di fondamentale importanza nella vita quotidiana dei cittadini.

Lo scorso anno non era stato possibile consegnare i riconoscimenti a causa della pandemia, quest’anno, invece, la cerimonia di premiazione si è tenuta nell’ambito della XXXVIII Assemblea Annuale dell’ANCI, in programma a Parma in questi giorni. A ritirare il premio il vicesindaco Gandi e la Comandante Gabriella Messina.

La menzione speciale

Al Corpo di Polizia Locale di Bergamo è stata riconosciuta una menzione speciale, “per l’impegno e la dedizione dimostrati in occasione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid19, con attività di supporto alla popolazione e di controllo del territorio.”

La pandemia che ha travolto Bergamo durante il 2020 ha completamente modificato l’attività della Polizia Locale. Grazie alla fattiva collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione civile e dei volontari è stata creata una rete di supporto per la raccolta, stoccaggio e distribuzione dei sistemi di protezione (mascherine, guanti, camici e visiere) sia ai cittadini che alle strutture sanitarie (ATS, ospedali, case di cura). La Polizia Locale ha supportato i volontari di BergamoXBergamo per quel che riguarda la distribuzione dei pasti, dei buoni spesa e delle medicine per i cittadini più deboli ed in difficoltà.

Dal mese di marzo 2020 in avanti tutti gli operatori del Comando sono impegnati nella verifica del rispetto delle norme statali, regionali e locali emesse per contrastare il contagio da virus Covid-19. E proprio la pandemia e la gestione delle disposizioni ha assorbito tante energie del corpo del Comune di Bergamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!