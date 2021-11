Unigasket completa l'acquisizione di Allegri Cesare Spa - BergamoNews

Villongo. Dopo la recente espansione nel Nord Europa, ora lo sviluppo della propria piattaforma produttiva con nuovi investimenti in Italia nel settore delle motorbike.

Prosegue la crescita strategica di Unigasket Spa che, in pieno lockdown, ha deciso di riconvertire e allargare ulteriormente gli orizzonti di mercato del Gruppo di Villongo, situato nel Distretto delle guarnizioni del Sebino, da oltre 30 anni player mondiale di riferimento nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali in PTFE, silicone e polimeri termoplastici.

Unigasket srl, società controllata al 75% da PFH Palladio Holding e dal 25% da Vittorio Calissi, ha completato infatti l’acquisizione della maggioranza della Allegri Cesare Spa, azienda leader nella

fornitura di soluzioni per trasporto dei fluidi specializzata nel settore delle motorbike e per diverse applicazioni industriali.

Allegri Cesare Spa è una società fondata nel 1951 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ed attiva nella produzione e commercializzazione di tubi flessibili (PTFE) e raccordi assemblati per il settore del motociclo, chimico ed industriale. Il fatturato, pari a circa 7 milioni di euro nel 2020, è realizzato con primari operatori ed OEM, tra cui Brembo, Ducati e Lamborghini.

Tale nuova ulteriore acquisizione rappresenta un importante sviluppo strategico per Unigasket – solo ad agosto aveva acquisito la maggioranza della olandese Polyfluor Plastics Bv – e consente al Gruppo di rafforzare la propria posizione di leadership produttiva in alcuni specifici segmenti del mercato dei polimeri fluorurati, come quello del tubo freno per motocicli.

Claudio e Massimo Allegri, a nome della Allegri Cesare Spa, hanno dichiarato: “Fin dai primi contatti, abbiamo accolto con grande entusiasmo la possibilità di entrare a far parte del gruppo Unigasket. Oltre alle potenziali sinergie commerciali e produttive – che permetteranno ad Allegri di accelerare il proprio percorso di crescita – abbiamo individuato una grande affinità di valori ed obiettivi, basati su eccellenza produttiva e servizio al cliente”.

Il presidente di Unigasket Vittorio Calissi

Vittorio Calissi, Presidente del gruppo Unigasket, ha dichiarato: “Siamo molto onorati di essere i nuovi azionisti di riferimento di un’azienda storica come la Allegri Cesare Spa. La gamma prodotti di Allegri, di straordinaria qualità, è fortemente sinergica con Unigasket e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento nei tubi in polimeri fluororati, che sempre più troveranno utilizzo nelle tecnologie di nuova generazione grazie alle loro eccezionali performance fisico meccaniche. Claudio e Massimo Allegri contribuiranno, con la loro profonda conoscenza del mercato, a rafforzare il nostro team di lavoro”.

Simone Giovannelli, senior partner di PFH Palladio Holding, ha dichiarato: “Crediamo che questa ulteriore acquisizione sia un’importante dimostrazione della capacità del Gruppo Unigasket di agire da aggregatore in un mercato frammentato e con alto potenziale di crescita. Riteniamo che l’integrazione di queste eccellenze produttive e commerciali, grazie alla leadership operativa e visione strategica di Vittorio Calissi, possano darci grandi soddisfazioni nel prossimo futuro”.

Unigasket è stata assistita dagli studi Withersworldwide (Avvocati Stefano Cignozzi e Francesca Nobili) ed Ortu Orsingher (Manfredi Leanza e Francesco Senesi) Avvocati quali advisor legali e da Ernst & Young per quanto concerne gli aspetti finanziari e fiscali ,mentre la società Allegri è stata assistita dallo studio Barberi & Volpi (Avvocato Claudio Volpi) per gli aspetti legali.

Massimo e Claudio Allegri insieme a Simone Giovannelli e Vittorio Calissi

GRUPPO UNIGASKET

Il Gruppo Unigasket, fondato nel 1987 da Vittorio e Danilo Calissi e partecipato per il 75% nel 2018 da PFH Palladio Holding, è attivo nella produzione di tubi e guarnizioni industriali in PTFE, silicone, polimeri termoplastici ed elastomeri di ogni tipologia. I suoi prodotti trovano applicazione principalmente nell’automotive, nelle industrie delle macchine per il caffè, dei forni cucina sia domestici che professionali, dell’oleodinamica e del motorbike. Grazie alle recenti acquisizioni ed alla forte ripresa di tutti i comparti forniti, nel 2021 il Gruppo – che conta circa 400 addetti – si aspetta di registrare un fatturato complessivo superiore ai 90 milioni di euro.

UNIMED-PHARMA DIVISION

Unimed-Pharma Division nasce nel 2020 come divisione aziendale dedicata al settore medicale. Unimed produce tubi in silicone, PFA FEP e PTFE per applicazioni medicali e mascherine chirurgiche e maschere facciali di tipo FFP2 NR a marchio CE. Il know how aziendale poggia sullo storico legame e la collaborazione con le aziende del Distretto della «Rubber Valley» del Sebino, dove lo scambio di materie prime, la fornitura di stampi e le competenze tecniche condivise sono un ulteriore marchio di fabbrica.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!