Una scuola che fa gioco di squadra: all’Imiberg si lavora insieme - BergamoNews

Imiberg è squadra in tanti sensi: lasciamo alla seconda parte dell’articolo l’allusione sportiva, in primo luogo è squadra perché si lavora insieme.

A lavorare insieme sono innanzitutto i docenti, che – in tutti i livelli scolastici, dalla sezione primavera della scuola dell’infanzia fino alla 5° superiore – si confrontano tra colleghi nei consigli, ma anche in via informale, affinché le proposte dirette agli alunni siano sempre più coordinate. Per far sì che le intuizioni di ogni insegnante non rimangano iniziative isolate ma siano parte di un lavoro comune, per renderle più efficaci e per proporle anche alle altre classi, ove opportuno.

Questo grande lavoro di back office si riversa nelle lezioni silenziosamente, infatti gli insegnanti – ognuno con gli strumenti della propria materia e con i propri interessi, attitudini, stile – perseguono obiettivi educativi comuni. Ci sono poi dei momenti in cui la collaborazione si fa più evidente, sono infatti numerosissime ogni anno le attività pluridisciplinari che trattano un fenomeno unico secondo i punti di vista di diverse materie.

Imiberg è squadra anche nel rapporto insegnanti-alunni. Pur nel necessario rispetto della diversità dei ruoli, i nostri docenti sono sempre dalla parte degli alunni. All’Imiberg studenti e genitori troveranno sempre un insegnante o un dirigente con cui affrontare qualunque criticità.

Se da un lato, come visto, Imiberg è squadra per questo modo di condividere il lavoro; dall’altro Imiberg è la scuola dello sport. È squadra perché ha delle sue squadre (pensiamo alla Polisportiva Imiberg e alla partecipazione alle competizioni studentesche), perché punta sullo sport come strumento educativo, perché ha il liceo sportivo, perché collabora con le squadre più importanti del nostro territorio.

A proposito, Imiberg è Educational Partner di Atalanta e di Chorus Volley – Bergamo e ha stretto collaborazioni con numerose realtà sportive bergamasche, tra cui anche lo Sci Club Radici Group, per offrire agli studenti-atleti la possibilità di fare un percorso scolastico serio ed appagante nonostante i numerosi impegni sportivi. Sappiamo bene, infatti, che non sempre è facile conciliare gli allenamenti e le competizioni con lo studio, così seguiamo ogni alunno personalmente, per metterlo nelle condizioni di dare il massimo sia a scuola che nello sport. Le strategie che utilizziamo sono molteplici e sono studiate per le esigenze di ogni studente: piano di studi concordato, interrogazioni e verifiche programmate, possibilità di recuperi delle lezioni tramite didattica digitale integrata, continuo dialogo scuola-società sportiva.

Imiberg è tante cose, ed è anche squadra. Sul sito web della scuola potete scoprire le altre 7 parole della campagna “Una scuola straordinaria.”, e molto altro. Per conoscere da vicino la scuola potete partecipare agli Open Day e agli altri eventi di scuola aperta che stiamo organizzando. Trovate tutte le informazioni aggiornate sul nostro sito (www.imiberg.it).

