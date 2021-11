Planetel sottoscrive accordo con Sababa Security per mettere al riparo i suoi clienti da cyber minacce - BergamoNews

Planetel Spa ha sottoscritto un accordo di partnership tecnologica con Sababa Security Spa per l’erogazione al proprio mercato di servizi di Cybersecurity e Cyber Intelligence.

“Grazie alla robusta partnership con Sababa Security – ha commentato Giuseppe Coppola, direttore commerciale Cloud e ASP di Planetel -, consolidiamo ulteriormente la nostra posizione nel mercato della cybersecurity fornendo ai nostri clienti un approccio completo ed integrato che include il controllo delle postazioni di lavoro, la formazione ai processi di sicurezza aziendale, la verifica e test della sicurezza delle infrastrutture IT, la definizione delle regole applicative ed il monitoraggio 24/7 delle loro infrastrutture IT. Un’offerta così ampia e strutturata nell’area della Cybersecurity consente a Planetel di poter offrire un vero ‘scudo protettivo’ che pone le aziende al riparo dalla continua crescita di cyber minacce”.

Planetel offre servizi di comunicazione IP e soluzioni Internet a banda larga ad un vasto database di clienti, dedicando offerte mirate a piccole, medie e grandi aziende, a professionisti e ad utenti su tutto il territorio nazionale mentre Sababa Security collabora da sempre con aziende leader in questo settore fornendo servizi di cybersecurity.

“Conosciamo le esigenze dei nostri clienti – ha sottolineato Coppola – e sappiamo che un servizio efficiente con un supporto tecnologico efficace e puntuale può e deve fare la differenza nell’operatività quotidiana agendo in assoluta tranquillità”.

L’accordo prevede l’utilizzo da parte di Planetel di alcune delle soluzioni tecnologiche nel portfolio di Sababa Security – da integrare nelle proprie soluzioni digitali – tra cui Sababa MDR, Sababa Awareness ed i Cybersecurity Fundamentals, per la valutazione complessiva del corrente livello di sicurezza delle aziende attraverso framework di sicurezza globali come il NIST Cybersecurity Framework, ed il rafforzamento della sicurezza dei sistemi più critici e vulnerabili, tra cui Active Directory, per un approccio ancora più integrato di Planetel alla cybersecurity ed alla cyber intelligence.

“Siamo fieri di aver siglato questo accordo con Planetel – ha dichiarato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security -, che rappresenta per noi un partner unico sul mercato Italiano in quanto combina le specializzazioni da Cloud service Provider alla consolidata attività di azienda Telco. Grazie a questa forte partnership continueremo a sviluppare nuovi use-case ed opportunità”.

