N.C.I.S. Los Angeles, xXx o Le parole che non ti ho detto? La tv dell'8 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 8 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dai sassi alle stelle”: la scienziata Marta ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata – dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, sarà però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. In procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale. Samuel nel frattempo torna a Matera per Valentina e scopre che la ragazza che ama ancora è corteggiata da Gabriele, mentre Pietro è felice come non mai, ha realizzato il suo sogno, ma è una felicità che dura poco.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lo scambio”: dopo aver ricevuto un pacco contenente un telefono ed un dito mozzato, la squadra capisce che Katya non scherza ed anche Arkady viene messo sotto – protezione…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 spazio al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “xXx – Il ritorno di Xander Cage”; su Rai4 alle 21.20 “Meander”; su La5 alle 21.05 “Le parole che non ti ho detto”; su Iris dalle 20 “Nemico pubblico” e su Italia2 alle 21.10 “Bugiardo bugiardo”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Nessun Dorma”. Il direttore Roberto Abbado e la graffiante voce pop-rock di Irene Grandi si incontrano nel salotto musicale di Massimo Bernardini. La scommessa di far dialogare due percorsi musicali lontani, tra brani dal vivo e clip delle Teche Rai, con l’apporto del chitarrista Saverio Lanza e del giovane Trio Cavalazzi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

