Milan, pari in campo ma vittoria sugli spalti: la coreografia da brividi dedicata ai medici - BergamoNews

Milano. In un derby sentitissimo come quello fra Milan e Inter, dalle curve ci si aspetta sempre lo sfottò, il riferimento non troppo velato a successi che una parte ha ottenuto ai danni dell'altra, o viceversa.

Anche domenica sera a San Siro è stato così, almeno per la tifoseria nerazzurra, che ha ricordato ai cugini rossoneri chi siano, oggi, i campioni in carica della Serie A.

Di tutt'altro tenore e ambizione, invece, la coreografia ideata e realizzata alla perfezione dalla curva milanista che ha deciso di lasciar perdere il calcio e la rivalità cittadina per riavvolgere il nastro e dedicare un pensiero ai medici che nella fase più difficile della pandemia si sono spesi per provare ad arginare l'emergenza sanitaria.

Prima con uno striscione: "A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone. Dedichiamo la coreografia più importante della stagione".

Parole poi sostituite da un immenso grazie, accompagnato da un cuore, di colore bianco su sfondo rossonero che ha coperto l'intero settore dedicato al tifo milanista più caldo e sovrastato da un altro striscione "Milano non dimentica".

Infine l'illustrazione con tre medici, che stringono tra le mani un tricolore a lutto di fronte alle bandiere della città e della Regione Lombardia.

Anche lo speaker dello stadio, ricollegandosi alla coreografia, ha voluto accompagnare l'ingresso in campo delle squadre con un messaggio chiarissimo: "Se tutti noi siamo a San Siro è grazie alla dedizione di medici, infermieri e volontari che hanno lottato per noi in prima linea senza risparmiarsi".

Lo stesso ha poi fatto la società su Twitter:

If we are all at the San Siro tonight, it is only thanks to the doctors, nurses and volunteers: heroes for us, heroes forever 🙏 Se questa sera tutti noi siamo a San Siro, è solo grazie a medici, infermieri e volontari: eroi per noi, eroi per sempre 🙏#SempreMilan pic.twitter.com/8MsUZ35ylS — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021

Thanks to those who fought for us in the front line, never giving up, never sparing themselves. 🙏#MilanInter #ACMilanIsEverything Grazie ragazzi. Grazie a chi ha lottato per noi in prima linea, senza mai arrendersi, senza risparmiarsi. 🙏#MilanInter #ACMilanIsEverything pic.twitter.com/One3IaPq7u — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021

