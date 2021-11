Lettera di una paziente al suo medico: “Cara dottoressa no vax, mi ha lasciata fragile e disorientata” - BergamoNews

Una signora bergamasca, dopo aver letto la notizia di qualche giorno fa dei 60 operatori sanitari di Bergamo non vaccinati ci ha scritto, chiedendoci di pubblicare la lettera che invia il suo medico di famiglia. Una dottoressa che fa parte di questi 60 medici. La lettrice vorrebbe far entrare nel dibattito in corso anche la voce di chi involontariamente viene coinvolto da scelte personali… ma contrarie alle disposizioni vigenti.

“Gentilissima Dottoressa,

Da oltre vent’anni sono sua paziente col sistema sanitario nazionale.

Negli anni ho molto apprezzato la sua competenza, disponibilità, pazienza e tantissime altre qualità, che riassumevo così: “la mia dottoressa è bravissima!”. Io – che amavo l’approccio olistico – lentamente ho lasciato la medicina omeopatica perché nelle sue mani mi sentivo sicura.

Nell’autunno 2019 lei – facendomi il vaccino antinfluenzale – ha commentato “finalmente si è decisa! Proprio lei che ne ha bisogno!”.

Poi è arrivato il Covid e qualcosa è cambiato perché nell’autunno 2020 – quando le ho chiesto il vaccino antinfluenzale – mi ha detto: “Io non lo farei, torni al suo vaccino omeopatico”.

Rispetto la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid, vorrei però esporle il mio punto di vista da paziente.

Il presupposto del nostro rapporto sono le sue conoscenze medico/scientifiche. Nel momento in cui lei rifiuta il vaccino (per me la scienza) si incrina il mio rapporto di fiducia nel suoi confronti.

Mi sento disorientata, fragile e in difficoltà nel lasciare una persona di riferimento come lei, ma sento l’esigenza che il mio medico creda nella scienza, fondamento della sua professione.

Mi dispiace gentilissima Dottoressa, su questa strada non la seguo anzi ne prendo le distanze ma – con vero rammarico – mio marito ed io siamo alla ricerca di un medico vaccinato.

Le sono e le sarò sempre infinitamente grata per l’attenzione e le cure che mi ha riservato. Grazie!

Cari saluti

Lettera firmata

