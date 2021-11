Italgreen ha ideato Sani Grass, la prima erba sintetica antibatterica - BergamoNews

Villa d’Adda. Italgreen ha ideato la prima erba sintetica antibatterica. La società bergamasca di Villa d’Adda spiega che “gocce di sudore, la suola delle scarpe e perfino l’acqua impiegata per la pulizia possono essere portatori di batteri, talvolta pericolosi, che minano sia l’igiene del campo sia la salute degli atleti. Per questo, nel 2018, la FIGC-LND (Lega Nazionale Dilettanti) consiglia il trattamento dei campi da gioco in erba sintetica con detergenti igienizzanti e antibatterici”.

Dal 1983 Italgreen è attiva nell’installazione e nella progettazione di manti in erba sintetica: l’ultima soluzione sviluppata dal dipartimento R&D si chiama Sani Grass. “Creata con il supporto dell’azienda svizzera Sanitized – continua l’azienda – e accreditata da Accredia, l’unico ente certificatore italiano, la rivoluzione di Sani Grass sta proprio nel fatto che questo manto erboso è autosanificante verso i batteri che più comunemente si trovano nei campi da gioco”.

Brevettata con una carica batteria a lento rilascio – ha un’emigrazione costante in 5 anni – l’erba sintetica, antibatterica ma non antivirale, contrasta i batteri Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus. La tecnologia antibatterica di Sani Grass permette di risparmiare sui costi di sanificazione ordinaria. La LND consiglia di sanificare il terreno di gioco bimestralmente, circa 6 volte all’anno: significa che con il manto erboso dell’azienda di Villa d’Adda è possibile risparmiare fino a 30 sanificazioni. Inoltre agisce non solo sul pelo d’erba, ma anche sull’intaso, in modo da garantire un’azione sanificante costante nel tempo.

