Campionati Italiani di mezza maratona, bronzo per il bergamasco Nadir Cavagna - BergamoNews

Le ultime uscite stagionali stanno regalando parecchie soddisfazioni a Nadir Cavagna.

Il 26enne di San Pellegrino Terme ha infatti chiuso in terza posizione i Campionati Italiani di mezza maratona confermando così il proprio trend di crescita in questa specialità.

Specialista della corsa in montagna, il portacolori dell’Atletica Valle Brembana ha battagliato lungo le strade di Roma con Illais Aouani e Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto) mancando la medaglia d’argento per una manciata di secondi.

Deciso a puntare la propria attenzione sulle gare su strada, l’atleta allenato da Renato Gotti ha alzato ulteriormente l’asticella tagliando il traguardo di via Fori Imperiali in 1h03’32” e abbassando di oltre un minuto il primato personale.

Tempo di miglioramenti anche per Antonino Lollo (Atletica Bergamo 1959) il quale si è fermato alle soglie della top ten fermando il cronometro in 1h04’36” e avvicinando ancora una volta il personal best realizzato qualche settimana alla Roma-Ostia.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!