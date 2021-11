Aperta la variante di Zogno: "Segnale di fiducia e speranza per tutta la Val Brembana" - BergamoNews

Zogno. Una cerimonia di basso profilo ha aperto, alle 9 di lunedì 8 novembre, la variante di Zogno. Dopo una breve benedizione da parte del parroco di Zogno, don Mauro Bassanelli, l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, il presidente di Confindustria, Stefano Scaglia e l’amministrazione comunale di Zogno con il sindaco Selina Fedi e il vicesindaco Giuliano Ghisalberti hanno di fatto aperto al traffico l’attesa opera viabilistica.

Alle 9.51 la prima auto ha percorso i 4,3 chilometri dell’opera che di fatto permette di evitare il centro di Zogno e lo svincolo di Ambria. Si tratta di un’opera strategica e cofinanziata da Regione Lombardia con 61,1 milioni di euro su un totale di 76,7 milioni.

BENEFICI PER IL TERRITORIO

“Oggi si apre una pagina nuova per Zogno, per la Valle e per il territorio di Bergamo – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. -. La Variante era attesa da tempo ed è stata sbloccata grazie agli ingenti stanziamenti regionali. Se non ci fosse stato l’impegno di Regione in termini finanziari e non solo, parleremmo ancora di un’opera incompiuta. Un traguardo a cui siamo arrivati anche attraverso difficoltà che nessuno nega, ma ora è importante guardare ai benefici che questa infrastruttura potrà generare. Un intervento grande e complesso che migliora la fluidità nei collegamenti da e per la Val Brembana rendendola più accessibile per cittadini, lavoratori, imprese e turisti. Un intervento che nel contempo sgrava dal traffico l’abitato di Zogno. Miglioreranno la mobilità, la vivibilità del territorio, la qualità della vita”.

Aperta la variante di Zogno

L’OPERA

La Variante, lunga 4,4 km, va dalla località ‘Grotte delle Meraviglie’ alla località ‘Madonna del Lavello’ nella frazione di Ambria. Sono stati realizzati due tratti a cielo aperto di 2.180 metri e due gallerie naturali: la galleria Inzogno di 654 metri e la galleria Monte di Zogno di 2.211 metri.

LA VARIANTE DI ZOGNO È FINALMENTE REALTÀ

“Un’opera di fondamentale importanza, fortemente attesa dalla popolazione della Valle Brembana, che ci consente di guardare al futuro della nostra Valle con rinnovata fiducia e nuove speranze – commenta Vittorio Milesi, Vicesindaco San Pellegrino Terme -. Ripartiamo da qui, con coraggio e determinazione, per costruire ed essere protagonisti di una nuova stagione di sviluppo per la nostra Valle. Al di là delle polemiche che hanno accompagnato la realizzazione dell’opera, è questo il momento per dire grazie a tutti coloro che in questi anni si sono spesi, in forme e modi diversi, per il raggiungimento dell’obiettivo del completamento della variante di Zogno. In questa direzione un grazie speciale e doveroso devono essere riservati a due Enti e persone che più di altri hanno lavorato in questi anni per questo risultato: il Comune di Zogno nella persona del Vicesindaco Giuliano Ghisalberti che ha seguito costantemente con passione e impegno le problematiche che hanno contrassegnato la realizzazione dell’opera e Regione Lombardia nella persona dell’Assessore Claudia Terzi che ha assicurato il finanziamento dell’opera seguendone poi con altrettanta attenzione e determinazione il lungo e complesso iter realizzativo. Una data storica da annotare e festeggiare per la sua importanza, ma che ci chiede di guardare subito oltre e di riproporre e ricercare con forza le strade per dare soluzione agli ulteriori due problemi irrisolti che frenano e condizionano lo sviluppo della Valle Brembana: il completamento della tangenziale sud di Bergamo (lotto Paladina-Villa d’Almè) e la realizzazione della tramvia della Valle Brembana nel tratto Villa d’Almè-San Giovanni Bianco”.

