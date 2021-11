Air Arabia riattiva volo di linea da Bergamo a Sharm el Sheikh - BergamoNews

Orio al Serio. La compagnia aerea Air Arabia riprende a volare dall’aeroporto di Milano Bergamo a Sharm el Sheikh a partire da domenica 21 novembre e per tutto il periodo invernale.

Un volo di linea atteso e programmato con orari che rendono comodo sia raggiungere la località sul Mar Rosso, sia il viaggio di ritorno. All’andata la partenza è alle 16 ora locale con arrivo a Sharm el Sheikh alle 20.40. Il volo di ritorno decolla alle 11.55 locali con arrivo a Milano Bergamo alle 15.15.

Air Arabia impiega su questa rotta un Airbus A320 da 174 posti in classe unica, ma con una configurazione che mette a disposizione di ogni passeggero 81 centimetri di spazio tra i sedili. Questo volo settimanale si presta a soddisfare le esigenze di chi provvede in proprio all’accomodation per il periodo di permanenza a Sharm el Sheikh, oltre che rispondere alle offerte di pacchetti turistici proposti da tour operator e agenzie di viaggio.

Air Arabia è stata la prima compagnia aerea a riprendere il collegamento tra Milano Bergamo e Sharm el Sheikh durante la scorsa estate.

