Una buona Atalanta passa anche a Cagliari: Zapata e Palomino trascinatori - BergamoNews

In terra sarda per la banda del Gasp arriva un successo fin troppo sudato, con qualche patema in più del previsto, ma vincere prima della sosta è sempre salutare in quanto permette di lavorare sereni, senza due settimane piene di processi.

Certamente fosse arrivata con più tranquillità i tifosi nerazzurri si sarebbero evitati qualche coccolone nel finale, con l’incubo del gol nel recupero sempre in agguato dopo Udinese e Manchester.

Obiettivamente, però, cosa si può dire agli orobici?

In un tour de force di partite serrato, con assenze varie in molte zone del capo, hanno stretto i denti, hanno portato a casa 11 punti su 15 in campionato, hanno spaventato il Manchester United uscendo solo con un punticino dal doppio confronto, sono in piena corsa in campionato per i primi quattro posti e in Champions League per il terzo passaggio consecutivo agli ottavi.

Si può e si deve migliorare in qualche aspetto e nella gestione di alcuni momenti, ma chiudere questo mini ciclo vincendo in trasferta dove gli avversari avevano niente e la Dea tutto da perdere è davvero importante.

La gara alla Sardegna Arena si mette subito sul binario giusto con la rete di Pasalic che timbra sotto porta lo 0-1. La Dea pressa, continua a macinare gioco cercando di azzannare subito la partita ma dopo un errore di Zapata sottoporta ecco la doccia fredda firmata Joao Pedro.

Gli orobici hanno il grande merito di riportarsi avanti prima dell’intervallo, nella ripresa potrebbero chiuderla in più occasioni con Ilicic, Pasalic e Zappacosta. Il 3-1 non arriva e come spesso accade la chance per il povero Cagliari, ultimo in classifica, capita sui piedi di Bellanova e Pavoletti.

Se c’è un appunto da fare agli uomini di Gasperini è quello di aver mantenuto in vita una gara fino all’ultimo secondo.

Questa critica viene supportata dai dati: scandagliando nelle statistiche si possono notare 21 conclusioni totali a 7 a favore della Dea, così come l’Atalanta risulta nettamente in vantaggio nei tiri nello specchio con un rapporto 8 a 1. Mantenere vivo un Cagliari di fronte a questi numeri è un rischio che si poteva francamente evitare.

Passato questo periodaccio dal punto di vista degli infortuni, con la Dea che ha retto in modo molto buono, pian piano stanno rientrando le varie pedine e dopo la sosta torneranno sicuramente a pieno regime Pessina, Toloi e Djimsiti, e forse anche Gosens.

Questi giocatori servono come il pane in quanto la prossima serie di gare è ricca di match importanti come le trasferte contro Juve, Napoli e Hellas con nel mezzo le due gare decisive di Champions.

Tanta, tantissima carne al fuoco, con più soluzioni a disposizione sarà il compito di Gasperini cuocerla al meglio.

TOP E FLOP

Per quanto concerne il migliore in campo la sfida è a due tra Palomino e Zapata. Il Tucumano sta vivendo un inizio di stagione davvero magnifico, costantemente sul pezzo, un vero leader, mentre al colombiano andrebbe costruita una statua dopo questa serie di partite.

Oltre alle 5 reti, quattro delle quali consecutive nelle ultime partite, il sudamericano compie un lavoro enorme in aiuto alla squadra soprattutto nei momenti più delicati. E Gasp, avendo capito il suo stato di forma e la sua importanza, lo toglie raramente: il numero 91 infatti ha giocato 606 minuti su 677 in questi sette match. Alla Sardegna Arena ha stravinto il duello col decano Godin, quello che fa sul primo gol e come conduce il finale di gara sono due esempi emblematici del suo lavoro.

Analizzando velocemente anche le altre prestazioni ancora bene la coppia di centrocampo Freuler e Koopmeiners, un elogio anche a Zappacosta (altro assist) e pure a Maehle, il quale nonostante qualche limite gioca sempre e non perde quasi mai la bussola.

Tra le note meno liete il passaggio errato di Demiral che concede il fianco ai sardi in occasione del pareggio, l’ingresso con 3 errori pacchiani di Lovato posizionato sul centrodestra e un fumoso Malinovskyi.

Per chiudere un argomento molto caro in modo particolare ai fantallenatori, ossia lo scarso impiego di Muriel. L’ex Samp e Udinese non è in forma, in questo periodo Zapata sta e rende meglio, pure Ilicic appare sul pezzo sia quando gioca dal primo minuto, sia quando subentra.

Considerando anche lo sviluppo delle gare con Udinese e United dopo l’ingresso di Muriel, è normale che per ora Gasp lo utilizzi molto meno, aspettando tempi migliori, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Le pagelle

Musso 6

De Roon 6

Demiral 5,5

Palomino 8

Zappacosta 7

Freuler 7 (Pessina SV)

Koopmeiners 7,5 (Lovato 5)

Maehle 6,5

Pasalic 7 (Pezzella SV)

Malinovskyi 5,5 (Ilicic 6+)

Zapata 8

