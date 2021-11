Picchiato selvaggiamente dopo un incidente: gravissimo un 32enne - BergamoNews

Corte Franca (BS). Un ragazzo bergamasco di 32 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale civile di Brescia, vittima di un pestaggio scoppiato in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le cinque del mattino di domenica lungo via Provinciale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Iseo e riferito dal Giornale di Brescia, lo schianto sarebbe avvenuto poco lontano dalla nota discoteca Number One: due le auto coinvolte, attorno alle quali in pochi minuti si sarebbe radunato un gruppetto di altre persone uscite dal locale.

Otto le persone rimaste ferite nell’incidente stradale, di età compresa tra i 17 e i 37 anni, che hanno riportato ferite di varia entità.

Per motivi ancora in fase di accertamento, una persona non identificata avrebbe aggredito violentemente il 32enne bergamasco, conducente di una delle due vetture, procurandogli serie ferite: il personale medico giunto sul posto ha prestato le prime cure sul posto e lo ha intubato, prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Tutte le altre persone, dopo essere state medicate, sono state ascoltate dagli agenti per provare a ricostruire quanto accaduto in mattinata e risalire all’autore del pestaggio.

