Per l’Atalanta a Cagliari un facile successo, ma più concretezza per non sprecare - BergamoNews

Temevo non poco la trasferta in terra sarda per diverse ragioni. Prima fra tutte la stanchezza psico fisica di cui poteva risentire la squadra dopo la grande partita disputata martedi in Champions contro i red devils. In seconda battuta per gli avversari rossoblu e non tanto per la loro forza quanto per la fame di punti che certamente avrebbero avuto, dopo che nelle prime 11 giornate ne avevano raggranellati solamente 6.

Sabato mattina, ho detto a mio figlio Enrico, in partenza alla volta dell’ex Sardegna Arena, che non sarebbe stato facile espugnare il terreno ora denominato Unipol Domus.

Mi sono fortunatamente sbagliato, perché la Dea ha dominato la gara contro una formazione davvero modesta.

Il risultato finale di 2 a 1 non rispecchia per nulla il divario di valori che si è visto sul campo, con l’Atalanta sempre a condurre le danze e il Cagliari che ha cercato di rendersi pericolosa solo in contropiede.

Se proprio vogliamo cercare il pelo nell’uovo, si può discutere sulle troppe occasioni sprecate dai giocatori atalantini, che creano tantissimo, ma faticano a finalizzare. A volte servirebbe un po’ meno leziosismo e più concretezza sotto porta, visto che arrivare in rete col pallone non sempre è possibile. Giocatori capaci di tirare anche dalla lunga distanza ne abbiamo, forse bisognerebbe provare maggiormente questa soluzione.

Più che altro per evitare beffe che in altre occasioni sono capitate, laddove dopo gare letteralmente dominate si sono subiti gol evitabilissimi. Sabato sera, pur senza rischiare particolarmente, il risultato è stato in discussione fino alla fine quando sarebbe bastato concretizzare meglio diverse chances create.

Indubbiamente nella seconda parte della gara si è fatta anche sentire la stanchezza della partita di martedi, con i giocatori che hanno perso un pochino di lucidità. Ma stiamo davvero guardando ai particolari: fino a qualche anno fa partite come questa non le avremmo portate a casa, segno che la squadra ha raggiunto una maturità da grande del torneo.

Venendo ai singoli una prova ancora magistrale quella di Zapata, che oltre a segnare sempre fa praticamente reparto da solo, e una citazione di merito a Palomino che dall’inizio della stagione non ha praticamente sbagliato neppure una gara, mantenendo un rendimento elevatissimo.

Tutti gli altri ampiamente sufficienti, tranne forse Demiral da cui mi aspetto francamente qualcosa di più.

Ora l’ennesima sosta per le gare di qualificazione dei mondiali, dopo la quale l’Atalanta attende a Bergamo uno Spezia che nell’altro anticipo del sabato ha superato di misura il Torino.

Una partita alla portata dei nerazzurri, con la possibilità di mantenere il quarto posto in graduatoria.

