Milan-Inter, Cuori o Sherlock Holmes? La tv del 7 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 7 novembre sarà possibile vedere la partita di calcio fra Milan e Inter, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La verità” e “Dio non gioca a dai”.

Nel primo, Delia è ancora sconvolta per quello che ha scoperto da Ilaria. È determinata a scoprire la verità che Alberto continua a negarle, così va da Luisa per chiederle aiuto. La donna, però, non ha intenzione di rivangare il passato e, per farla soffrire, si limita a umiliarla, mettendo in dubbio l’amore che Alberto provava per lei.

Nel secondo, Alberto e Delia devono salvare una paziente che è diventata improvvisamente cianotica. Mosca approfitta del caso per rivalersi su Ferraris e sospenderlo dalla sala operatoria. Alberto si oppone, ma avrà bisogno dell’aiuto di Delia per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Rosa e Virginia sono costrette a fare i conti con l’attrazione che entrambe provano per Fausto…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Invisibile agli occhi”: nel riceve un messaggio criptico da Hetty su un pericolo imminente per la squadra. Sam ha qualche problema con la figlia Kam, che non vuole più entrare, dopo il liceo, all’Accademia di Annapolis…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Sherlock Holmes”; su Rai4 alle 21.20 “Widows – Eredità criminale”; su La5 alle 21.05 “Un magico Natale”; su Iris alle 20.55 “Il cacciatore”; e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nel 2° episodio di ‘Secrets of skin’, Garrord prosegue il suo viaggio scientifico sui ‘segreti della pelle’. A seguire, Monica Ghezzi ci porta in Costiera Amalfitana, in un percorso di 42 km di costa a strapiombo sul mare, per scoprire i segreti di un territorio che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

