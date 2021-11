Manifestazione No Green Pass a Milano: 11 denunciati, uno è un 24enne bergamasco - BergamoNews

C’è anche un 24enne bergamasco tra le 11 persone denunciate della Polizia a Milano in seguito alla manifestazione No Green Pass che si è svolta sabato 6 novembre.

Una manifestazione caratterizzata da diverse aggressioni, verbali e fisiche, nei confronti di operatori dei media.

Delle 115 persone identificate, sono state 11 quelle accompagnate in Questura: tra loro 2 sorelle di 47 e 54 anni sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Un 21enne sardo è stato denunciato per il porto di un coltellino e per danneggiamento aggravato dopo aver imbrattato un veicolo della Polizia di Stato; due gemelli di 23 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione verbale a un giornalista, per il porto di un coltello e resistenza a pubblico ufficiale l’uno e per violenza privata l’altro; un 29enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e accensione pericolosa (di un fumogeno); un 39enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata nei confronti di un giornalista; un 49enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione a disobbedire alle leggi; tre uomini, infine – un 24enne bergamasco, un 26enne e un 34enne lecchesi – per manifestazione non preavvisata, istigazione a disobbedire alle leggi, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Per questi ultimi due il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Milano per la durata di un anno.

Lo stesso Questore aveva indicato agli organizzatori della manifestazione un orario e un percorso ben precisi: il corteo, in avvio composto da oltre 4mila persone, ha inizialmente seguito le indicazioni, mentre in Porta Romana si è diviso in due prima di ricompattarsi in serata in corso XXII Marzo.

Solo 700 persone hanno proseguito lungo il percorso prestabilito, mentre oltre tremila si sono sparpagliate lungo le vie della zona Crocetta e Beatrice d’Este, creando confusione e bloccando il traffico: tra la rabbia degli automobilisti, si segnala anche una residente che, esasperata, dal balcone di casa ha lanciato sui manifestanti un secchio d’acqua.

Ricompattati con fatica dal personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, i manifestanti sono stati fatti defluire e identificati: alcuni di loro hanno addirittura contattato il numero unico di emergenza 112 per denunciare il “sequestro di persona”.

Oltre alle 21 persone identificate a inizio manifestazione in piazza Fontana e alla cittadina identificata in viale Beatrice d’Este, lungo un percorso che non corrisponde a quello prescritto dal Questore, sono 93 le persone che la Polizia di Stato ha identificato in via Sciesa e la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

