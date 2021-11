Il weekend si conclude all’insegna del cielo sereno - BergamoNews

Con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo vediamo come si conclude il weekend e come inizia la nuova settimana.

ANALISI GENERALE

Il flusso principale perturbato di origine atlantica scorre a latitudini elevate, mentre la circolazione depressionaria Mediterranea cerca di risalire verso nord, ma viene ostacolata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che mantiene sul Nord Italia prevalenti condizioni di tempo stabile.

Domenica 7 novembre 2021

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato su Alpi e Prealpi. Più a sud passaggi nuvolosi irregolari, localmente compatti nelle zone più meridionali, specialmente lungo i rilievi dell’Oltrepò, accompagnati da brevi e locali pioviggini in serata.

Temperature: IN PIANURA Minime in lieve aumento e comprese tra +2/5 °C. Massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra +13/+15 °C.

Lunedì 8 novembre 2021

Tempo Previsto: Su pianura bresciana, zone pianeggianti meridionali e Oltrepò molto nuvoloso con piogge sparse, localmente moderate, in esaurimento nel corso del pomeriggio-sera; foschie in aumento dalla sera. Sulle rimanenti zone pianeggianti e lungo la pedemontana prealpina passaggi nuvolosi localmente compatti, con bassa probabilità di eventuali brevi e locali pioviggini. Su Alpi e Prealpi prevalenza di cieli poco nuvolosi.

Temperature: IN PIANURA Minime in lieve aumento e comprese tra +5/8 °C. Massime in lieve flessione, comprese tra +10/+12 °C.

Martedì 9 novembre 2021

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo su Alpi e Prealpi. Sulle altre zone residue nubi al mattino, ma senza fenomeni di rilievo associati, in graduale dissolvimento nel corso della giornata; foschie al mattino e dopo il tramonto in Pianura Padana.

Temperature: IN PIANURA Minime in diminuzione e comprese tra +2/+5 °C. Massime in lieve aumento e comprese tra +12/+14 °C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!