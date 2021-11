Gli Acchiappagiochi atterrano a Bergamo: anteprima aperta al pubblico e giochi in piazza - BergamoNews

Bergamo. Cinque amici, una guida speciale e incredibili viaggi interstellari per scoprire e imparare nuovi giochi e vivere tante piccole, grandi, avventure. Collezionare nuovi giochi che in realtà sono i giochi di una volta, ovvero giochi da cortile come “1-2-3 stella!”, “nascondino” e “mondo”, per citarne alcuni. Sono questi gli ingredienti de “Gli Acchiappagiochi” (The Game Catchers https://studiobozzetto.com/work/the-game-catchers/ ), la nuova serie animata prescolare (52 episodi da 7 min per bambini dai 3 ai 5 anni) creata da Studio Bozzetto, co-prodotta con la canadese Sardine Productions, in collaborazione con RAI Ragazzi e Société Radio Canada.

Ai cinque piccoli protagonisti della serie – Kate, Dino, Nina, Pigi e Boxy -, spetta il compito di identificare i nuovi giochi, impararli e “acchiapparli”, scongiurando il rischio che i più bei giochi da cortile di tutti i tempi possano scomparire.

Domenica 14 novembre i 5 simpatici alieni atterreranno a Bergamo, allo spazio culturale Daste (via Daste e Spalenga 13-15), per un’esclusiva giornata-evento di presentazione in anteprima della serie animata che sarà sugli schermi di Rai Yoyo solo a partire dal prossimo 20 dicembre.

Alla proiezione saranno presenti gli autori Andrea Bozzetto, Branko Rakic (registi) e Corrado Colleoni (direttore artistico) e il produttore esecutivo Pietro Pinetti.

ANTEPRIMA AL CINEMA

Previsti per la giornata Acchiappagiochi tre momenti di proiezione (7 min per episodio – 4 episodi a turno) presso il cinema Lo Schermo Bianco alle 10.30, alle 11.30 e alle 14.30.

Le proiezioni sono anteprime gratuite con prenotazione obbligatoria e per accedere è necessario greenpass come da normativa vigente. Per prenotazioni https://schermo.lab80.18tickets.it/film/15990

L’anteprima de Gli Acchiappagiochi fa parte della nuova programmazione “Cinemerenda” dedicata ai più piccoli de Lo Schermo Bianco.

GIOCHI E ANIMAZIONE IN PIAZZA

Non solo proiezioni. Ci penserà Circowow, agenzia creativa di eventi per famiglie e bambini, che colorerà – letteralmente con gessetti colorati gli spazi esterni di Daste creando un parco giochi diffuso temporaneo in cui i bambini potranno ritrovare e giocare ai giochi visti durante la proiezione. Colori, giochi e animazione: ciò che conta è uscire a giocare e ritrovare lo spazio del gioco in cortile.

Circowow e tabUi, nota app per il turismo di prossimità che geolocalizzerà l’evento, sono partner di Studio Bozzetto nel progetto di sviluppo in Italia di parchi giochi diffusi a tema Acchiappagiochi dedicati ai giochi da cortile. Su TabUi troveranno posto tutti i personaggi degli Acchiappagiochi, con schede e contenuti dettagliati.

L’EVENTO

D’obbligo una piccola pausa dai giochi per gustare il menù Acchiappagiochi preparato appositamente da Daste Bistrò e per scattare qualche foto con i 5 piccoli acchiappagiochi. Info e prenotazioni pranzo https://www.dastebergamo.com/

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!