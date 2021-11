Fondazione Cariplo sostiene 8 progetti a Bergamo per 231mila euro - BergamoNews

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha approvato la concessione di 8 contributi a favore del territorio di Bergamo per un totale di 231 mila euro. Occupabilità, cambiamento climatico, laboratori teatrale e musicali nelle scuole i temi chiave.

CONTRIBUTI SUL TERRITORIO DI BERGAMO

Il bando DigitarSI si pone l’obiettivo, a medio termine, di aumentare le competenze dei futuri diplomati degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche nei laboratori scolastici.

Istituto Superiore Ettore Majorana (Seriate)

STEMMA ROBOT: Il progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo e l’introduzione nell’attività didattica e/o laboratoriale di specifici protocolli e metodologie che, con l’ausilio di tecnologie digitali, portano ad accrescere la passione per le discipline STEM, migliorandone l’apprendimento in modo significativo.

I.T.I.S. P. PALEOCAPA (Bergamo) Greenhouse TIME

Il progetto ha l’obiettivo di implementare un laboratorio STEM permanente e interdisciplinare: una serra aeroponica che coltiva piante fuori suolo

I.T.I.S. P. PALEOCAPA (Bergamo)

Konnetti il tuo Futuro – Kon@Fu

Il progetto si prefigge lo scopo di realizzare un prototipo di sistema meccatronico (linea di produzione) che simuli alcuni dei processi tipici dell’automazione industriale, dotato di tutta la sensoristica con relativi sistemi di movimentazione e visione necessari.

ISIS Archimede (Treviglio)

RobRace Il progetto è volto alla piena implementazione di una proposta didattica che sfruttando la curiosità naturale e l’attrattività del tema “robotica”, motivi e ancori l’apprendimento tecnico e scientifico dei discenti, dalle scienze integrate e TIC nel biennio fino alla programmazione e gestione di robot industriali e collaborativi al termine del percorso di istituto tecnico. Lo scopo è di superare le criticità di lavoro interdisciplinare dei tre indirizzi automazione, informatica e meccanica-meccatronica.

Il bando Laiv si prefigge di raggiungere l’obiettivo strategico di Fondazione Cariplo nuove forme della partecipazione culturale intende sostenere l’esperienza laboratoriale, teatrale e musicale, attuando nuove soluzioni e strategie e promuovendo la realizzazione di laboratori su tutto il territorio .

I beneficiari:

Istituto di Istruzione Superiore Mamoli di Bergamo per il progetto Come un’onda che si diffonde Il progetto ha al centro il tema del movimento come azione che nasce dall’incontro e dalla relazione e si diffonde raccordando persone, luoghi, momenti, disseminando significati.

Fondazione Leonardo Education di Bergamo per il progetto TEATRA(P) Il progetto propone tre percorsi paralleli che si intrecciano per lo sviluppo delle compentenze dei ragazzi: teatro, trap e redazione social.

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e della Pubblicità “Zenale e Butinone” di Treviglio per il progetto Per una Nuova Scuola, arti performative in classe. L’iniziaitiva prevede l’organizzazione di laboratori teatrali e musicali

Il Bando My future desidera aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sull’importanza della sostenibilità ambientale nella quotidianità e favorire la comprensione del loro ruolo di protagonisti della transizione ecologica

Contributo alla COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH di Bergamo per il progetto Green Generation – nuove generazioni consapevoli e sostenibili.

“C’è di che essere orgogliosi nel vedere che le organizzazioni che operano sul nostro territorio sanno cogliere le opportunità di sostegno ai loro progetti offerte da Fondazione Cariplo – ha detto Giampiero Benigni, membro bergamasco della Commissione Centrale di Beneficenza Fondazione Cariplo – Soprattutto quando le iniziative si rivolgono ai giovani, e al potenziamento delle loro competenze, con uno sguardo verso il futuro a cui dobbiamo continuare a guardare con speranza. Certo non possiamo accontentarci di stare a guardare, ma agire insieme agli enti non profit e alle istituzioni per rendere concrete iniziative che possono cambiare o migliorare il contesto nelle nostre comunità locali”

© Riproduzione riservata

