Camion in fiamme sulla Brebemi: l'autista riesce ad accostare in tempo - BergamoNews

Casirate d’Adda. Si è accorto del fumo e delle prime fiamme che fuoriuscivano dalla sua motrice e, con prontezza di riflessi, ha accostato e chiamato i soccorsi.

Brutta disavventura nella tarda serata di sabato 6 novembre per l’autista di un camion che, attorno alle 23, ha iniziato a prendere fuoco: in quel momento si trovava sull’autostrada A35 Brebemi, nella zona di Casirate d’Adda, e stava procedendo in direzione Brescia.

È stato lui stesso, come detto, ad avvisare i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto in pochi minuti dalla centrale di Bergamo e dal distaccamento dei volontari di Treviglio: una volta domate le fiamme, la zona è stata messa in sicurezza.

