Bergamasca d’origine l’astro nascente della moda Kikka Cavenati, stroncata da una malattia a 28 anni - BergamoNews

Era bergamasca d’origine, nata a Bergamo 28 anni fa, la stilista e co-fondatrice del marchio londinese 16Arlington della cui morte avvenuta tre settimane orsono si è appreso sabato dopo che i genitori hanno deciso di rendere nota la triste notizia. Federica Cavenati, Kikka per gli amici, si è spenta dopo una breve, folgorante malattia.

Stella nascente del settore, aveva fondato il marchio insieme al compagno di lavoro e di vita, Marco Capaldo, conosciuto durante gli studi nella sede londinese dell’Istituto Marangoni.

Con Capaldi aveva fondato nel 2017 il brand 16Arlington, dal nome del loro primo atelier d’Oltremanica, affermatosi rapidamente come uno dei più promettenti marchi emergente.

Tanto che in breve tempo era diventata una stilista amata dalle celebrità del jet set internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez, Amal Clooney, Billie Eilish e Rita Ora.

Kikka, come la chiamava chi le voleva bene, lascia “un incalcolabile senso di perdita”, si legge in una breve nota diffusa dal suo staff e ripresa da British Vogue. Era “una luce bianca, dall’energia inconfondibile, l’amica più incoraggiante e fortemente leale che potesse esistere”.

Un necrologio della famiglia, pubblicato su Vogue britannico dai suoi cari, parla dell’ “incredibile senso di perdita”.

E l’amica Lena Dunham scrive: “Che la sua risata senza freni e il suo sconfinato appetito per la creatività non risuonino più nello studio 16Arlington è una tragica perdita per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Kikka era una luce bianca; con un’energia inconfondibile e l’amica più incoraggiante e fieramente leale “.

Da ragazza Federica amava sciare sulle piste del Pora, con lo sci club Orezzo, dove ancora si ricordano di lei.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!