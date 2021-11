Atalanta sicura in zona Champions. E in trasferta la Dea è da primo posto - BergamoNews

Forse sarà un lungo braccio di ferro con la Roma, o con la stessa Juve se (come è probabile) i bianconeri torneranno presto più vicini alla testa della classifica. E se consideriamo Milan e Napoli fuori portata, con l’Inter alle calcagna.

Ma bisogna togliersi tanto di cappello a un’Atalanta che consolida il quarto posto, quindi sempre in zona Champions, alla seconda sosta della Serie A, 12a giornata.

Al di là dei confronti con la scorsa stagione, quando era invece al 7° posto assieme al Verona a quota 19 nel campionato allora guidato dal Milan a 28 seguito dall’Inter a 27, poi Juve, Roma e Napoli a 24 e Sassuolo a 23.

C’è ancora tanto cammino da fare e gli scontri diretti finiranno per avere un peso decisivo sulla classifica. Però anche tenere botta contro le piccole non guasta, se è vero che in passato l’Atalanta ha disperso punti soprattutto con quelle che una volta erano sue parigrado e ora se la giocano nella parte destra della classifica.

E perciò anche i punti guadagnati a Cagliari, se pure da molti considerati scontati per non dire quasi di routine, sono utilissimi per continuare a poter parlare di un campionato di vertice della Dea, cosa che era tutt’altro che scontata.

guarda tutte le foto 15



Cagliari-Atalanta 1-2, il film della partita

Dopo la magica serata di Champions col Manchester United, che avrebbe certo meritato un finale più gradevole per i nerazzurri, la ripartenza è stata sicura e molto autorevole.

L’Atalanta a Cagliari ha fatto capire subito ai suoi avversari da che parte girava la palla e chi avrebbe avuto il controllo del gioco. E le sono bastati sei minuti per mettere nero su bianco le proprie ambizioni, con quella bella azione impostata da Zapata per Zappacosta e completata da Pasalic come accadeva quando da una parte all’altra del campo c’erano i due esterni che viaggiavano in sintonia/sincronia.

Visto che Gosens non c’è, Pasalic ha fatto le sue veci e puntuale ha messo in rete.

Poi l’unica disattenzione difensiva della partita ha rischiato di compromettere un dominio assoluto, ma il solito strepitoso Zapata ha timbrato un altro gol, dopo che Cragno gliene aveva impediti almeno due.

Insomma, un’Atalanta molto ben in partita nonostante la fatica vicina di Champions e tra l’altro gli uomini erano gli stessi che avevano entusiasmato col Manchester, a parte Malinovskyi al posto di Ilicic.

Ma sembra anche giusto sottolineare, prima di qualche imprecisione, la prova attenta e concentrata di certezze come Palomino, Freuler, lo stesso Koopmeiners, Zappacosta.

Di uno Zapata che merita solo applausi, in campo per 90′ anche a Cagliari (ma come si fa a sostituire un centravanti devastante?), un trascinatore. Il Panterone è inesauribile e anche ai titoli di coda della partita prova a segnare la doppietta, così come era pronto a calciare il rigore poi negato dal Var. E se lo sarebbe meritato. Tra l’altro Zapata è più che mai al secondo posto nella classifica dei bomber atalantini di Serie A, comandata da Doni con 69 reti e poi Duvàn con 60 davanti a Bassetto con 57, Denis a 56, Gomez 50 e Ilicic 47.

Poi se vogliamo cercare qualche difetto vediamo le imprecisioni di Demiral, di Malinovskyi non proprio nella sua partita, ma capita.

Ma vien da sorridere sentendo Mazzarri dire che il suo Cagliari avrebbe meritato il pareggio. E gli opinionisti pronti a consolarlo. Dopo una partita dominata dall’Atalanta, basta guardare anche i numeri: 21 tiri totali contro 7, 8 in porta contro 1, 7 tiri in porta in area (piccolo difetto nerazzurro, a volte: voler andare in porta col pallone) e 14 occasioni da gol contro 5. Vi pare poco?

Certo i numeri sembrano dire anche che ci sono due Atalanta: quella da trasferta sarebbe prima in classifica, 16 punti in 6 partite come Milan e Napoli, mentre in casa viaggia col freno a mano, 6 punti contro i 15 sempre di Milan e Napoli. Ma i punti persi in casa sono anche frutto di episodi, più che di partite del tutto negative. Ne riparleremo…

Ora già s’è rivisto Pessina (bentornato), nella sosta dovrebbero riprendersi Toloi e Gosens. E ricaricarsi Muriel, se il viavai dal Sudamerica per la sua Nazionale non sarà un problema, ma un aiuto al ritorno in forma.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!