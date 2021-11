Tornano concerti e show al Creberg: tra i protagonisti Bennato, Ranieri, Ezralow - BergamoNews

Bergamo. Dopo quasi due anni di chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, i luoghi della cultura e dell’intrattenimento tornano a popolarsi e assaporare il profumo del palcoscenico.

Il Creberg Teatro Bergamo riapre le porte al suo pubblico in totale capienza e sicurezza e annuncia l’apertura vendite dei primi spettacoli che saranno in scena nella prossima stagione teatrale 2021 2022.

Tra i protagonisti dei primi spettacoli ci saranno Vittorio Sgarbi, Edoardo Bennato, Massimo Ranieri, Raf&Tozzi, con spettacoli in recupero della stagione scorsa, mentre Open di Daniel Ezralow, Lo Schiaccianoci del Russian Classical Ballet e Casanova – Opera Pop di Red Canzian, sono i nuovi titoli già prenotabili dal pubblico su Ticketone o presso la biglietteria del teatro.

Nei prossimi giorni, sarà presentata la nuova stagione teatrale 2021 2022 che conterà oltre trenta titoli tra concerti, musical, spettacoli teatrali, di prosa e di comicità, fino alla fine di maggio 2022.

Anche quest’anno quindi le “serate al Creberg Teatro Bergamo” saranno appuntamenti imperdibili per assistere a concerti di grande livello e ammirare spettacoli teatrali di qualità, per potersi rilassare, divertire, emozionare dopo tanta sofferenza di questi ultimi due anni.

La biglietteria è aperta da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19

Info e biglietti su: www.crebergteatrobergamo.it e www.ticketone.it

Si ricorda che per assistere agli spettacoli è necessario essere in possesso di GreenPass, mascherina e avere temperatura corporea inferiore a 37,5°

Dopo il primo appuntamento, sold out, che ha visto protagonista Giuseppe Giacobazzi con lo spettacolo “Noi – mille volti e una bugia” (venerdì 5 novembre), il cartellone prosegue con numerosi eventi: ecco i dettagli.

12 novembre 2021 – Vittorio Sgarbi in “Raffaello”

di e con Vittorio Sgarbi

Musiche composte, ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino

Violino, viola, oud, elettronica, glasses

Vittorio Sgarbi sarà il protagonista sul palco del Creberg Teatro Bergamo per rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto eventi singolari e di elevato spessore culturale, favorendo la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico a cinquecento anni dalla sua scomparsa, Sgarbi renderà dunque omaggio al genio di “Raffaello” analizzandone a fondo le opere principali.

Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi han fin qui dimostrato come, artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Il quarto protagonista su cui vertono le nuove indagini del Vittorio “Nazionale”, compone un trittico sul Rinascimento giungendo a RAFFAELLO SANZIO (1483/1520), genio di cui nel 2020 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della scomparsa, e con cui attraverso questo spettacolare “Raffaello” viene anticipato un tributo a ciò che sarà istituzionalmente.

Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, diede vita ad una scuola che fece arte “alla maniera” sua. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le accademie, e la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori moderni e contemporanei.

1 dicembre 2021 – Edoardo Bennato “Peter Pan Rock’n’ Roll Tour 2022”

Edoardo Bennato propone al pubblico un emozionante viaggio musicale attraverso più di quarant’anni di carriera. In quasi tre ore di pura energia, tra rock, blues, musica elettronica e l’inconfondibile stile cantautorale, il pubblico potrà ascoltare i grandi classici dell’artista napoletano. Sul palco con Bennato la storica B Band: Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

6 dicembre 2021 – Massimo Ranieri “Oggi è un altro giorno – Sogno e son desto”

Massimo Ranieri tornerà a calcare le scene dei principali teatri italiani con “Sogno e son desto – Oggi è un altro giorno”, versione rinnovata del suo applauditissimo show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di “QUI E ADESSO” il nuovo disco di Massimo Ranieri uscito lo scorso novembre che raccoglie brani inediti e non, rendendo finalmente onore ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 dall’artista, incluso l’emozionante singolo “Mia ragione” presentato a Sanremo 2020 e che ha anticipato l’uscita dell’album, prodotto e arrangiato da Gino Vannelli.

Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.

11 dicembre 2021 – Open

di Daniel Ezralow

Open, scritto a quattro mani con la moglie Arabella Holzbog, è un patchwork di piccole storie che strizzano l’occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all’insegna del più puro entertainment. “Un antidoto alla complicazione della vita”, come dichiara lo stesso Ezralow. Uno spettacolare inno alla libertà creativa, al ciclo della vita e alla rivisitazione dei successi da lui creati, volto a trasportare il pubblico in una nuova dimensione dove umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa ed emozione scenica.

Daniel Ezralow è un coreografo molto eclettico e il successo dei suoi spettacoli è dovuto al fatto che riesce sempre ad attirare a sé un pubblico di età diverse, fattore che forse oggi nella danza viene sottovalutato. La sua è, infatti, una danza apprezzata anche da chi quest’arte non la conosce bene, perché fatta di una serie di elementi, tra cui leggerezza, ironia, ottimismo, gioiosità, sorpresa, coinvolgimento diretto, capacità di riunire il comico e il tragico in uno stesso momento. La genialità risiede nell’uso del sistema visivo, in una coreografia ingegnosa e straordinaria tempistica. Ezralow non fa che scavare nella sua fertile immaginazione per rinnovare il modo di toccare la gente. Pesca dal suo vasto retroterra e confeziona uno show che include e non esclude, esalta le differenze e invita gli spettatori ad aprirsi verso un mondo infinito di contaminazioni: somatiche, coreografiche e tecnologiche. Teatro, cinema, televisione, musica, moda, sport, pubblicità: sostiene di fare di tutto perché non è in grado di fare delle scelte. E lo fa sempre con molta umiltà. L’arte, dice, “è l’unica arma che l’uomo possiede per superare momenti di crisi, perché dà gioia, voglia di vivere e senso alla vita. Ed è proprio nei momenti di crisi che, chi ce l’ha, tira fuori tutta la propria creatività. L’arte è una delle rare cose che non può andare indietro, ma solo avanti”.

13 dicembre 2021 – Raf &Tozzi “DUE – la nostra storia”

Due grandi artisti insieme in concerto con i loro repertori che hanno fatto la storia della musica italiana, Raf e Umberto Tozzi tornano a esibirsi insieme con “Due – La nostra storia” in un imperdibile tour nei teatri, a partire dal 16 novembre!

Il tour è anche un importante ritorno, quello della musica dal vivo nei teatri, con la capienza al 100%.

Il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto, grazie anche ai due repertori indimenticabili degli artisti, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria! Non potranno infatti mancare i grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.

18 dicembre 2021 – Lo Schiaccianoci – Russian Classical Ballet

Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm;

Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali Compagnie russe, danno corpo a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Lo Schiaccianoci, il magnifico balletto classico, sarà qui rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia RUSSIAN CLASSICAL BALLET, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

Basato sulla fiaba: “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe.

Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.

Questa produzione è irresistibile e rappresenta un momento imperdibile e indimenticabile di quella stagione. Uno spettacolo da vivere con la famiglia, ma soprattutto da non perdere!

28 e 29 gennaio 2022 – Casanova – Opera Pop

di Red Canzian

Prodotto da Red Canzian e Beatrix Niederwieser per Blu Notte

Musiche: Red Canzian

Lyrics: Miki Porru

Story: Matteo Strukul

Regia: Emanuele Gamba

La nuova opera di Teatro Musicale da lui concepita negli ultimi due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco, è pronto per il tour che dal 21 gennaio al 13 marzo 2022 lo porterà – primo spettacolo inedito di questo genere ad andare in scena in Italia – a Venezia, in Prima assoluta al Teatro Malibran il 21, 22 e 23 gennaio e a seguire la prima data del tour Bergamo, Creberg Teatro Bergamo.

Per il grande kolossal italiano ambientato a Venezia e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, l’artwork originale disegnato da Milo Manara, che ritorna sul soggetto condiviso già con Fellini – 21 straordinari performer scelti fra 1700 candidati, 35 brani inediti che diventeranno un doppio album; 2 ore di musica, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie immersive e scelte stilistiche innovative.

Per i 1600 anni di Venezia, Red Canzian compie un vero atto d’amore verso la città e verso uno dei suoi personaggi simbolo, Giacomo Casanova. Lo spettacolo prende spunto dal best seller di Matteo Strukul, “Casanova – La sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre 10 lingue, che ha acceso la scintilla nell’artista e lo ha ispirato a comporre oltre 2 ore di musica per 35 brani inediti, dei quali 29 cantati e 6 esclusivamente musicali. “Mi ha sempre affascinato la figura di Casanova – racconta Red – una personalità molto più complessa di quella del seduttore libertino impenitente raffigurato nell’iconografia comune, in realtà poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima. Una figura chiave per la Venezia del ‘700, che nel romanzo di Strukul – e così nella mia Opera Pop – è raccontato negli anni fra i 30 e i 35, un periodo intenso della sua vita, che lo vede coinvolto in intrighi politici, incarcerato ai Piombi, agente segreto per la sua città e finalmente innamorato! Il suo cuore infatti batte non solo per la sua Venezia ma finalmente anche per Francesca, una giovane dell’aristocrazia cittadina, per la quale è disposto ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove di coraggio, fughe dal carcere e avventure incredibili. Nello spettacolo troverete tutto questo, insieme alla passione, all’amicizia e a tutte le emozioni che solo una città come Venezia può amplificare”.

