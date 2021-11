Solo poche nuvole nel weekend, notti fredde - BergamoNews

Il primo weekend di novembre si annuncia più azzurro che grigio a Bergamo. Approfondisce Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il flusso principale perturbato di origine atlantica riprende a scorrere a latitudini elevate, mentre una profonda circolazione depressionaria comincia a svilupparsi sul Mediterraneo occidentale, coinvolgendo in minima parte anche la Lombardia meridionale, richiamando correnti più umide, nuvolosità e qualche debole precipitazione.

Sabato 6 novembre 2021

Tempo Previsto: Sulle regioni alpine, prealpine e il settore padano nord-occidentale sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di temporanee velature. Sui rimanenti settori passaggi nuvolosi talora compatti, più insistenti sul settore orientale e Oltrepò, ma con bassa probabilità di eventuali, deboli e locali pioviggini. Foschie localmente dense in pianura tra la notte e il mattino e locali banchi di nebbia all’alba sulla pianura occidentale. Brinate in aperta campagna al mattino presto sui settori occidentali.

Temperature: IN PIANURA Minime in lieve calo ad ovest e comprese tra 0/+3 °C, stazionarie o in lieve aumento ad est comprese tra +5/8 °C. Massime stazionarie e comprese tra +12/+15 °C.

Domenica 7 novembre 2021

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato su Alpi e Prealpi. Più a sud passaggi nuvolosi irregolari, localmente compatti nelle zone più meridionali, specialmente lungo i rilievi dell’Oltrepò, accompagnati da brevi e locali pioviggini. Foschie localmente dense in pianura tra la notte e il mattino, in estensione ai rilievi collinari dell’Oltrepò nel corso della giornata.

Temperature: IN PIANURA Minime in lieve aumento ad ovest, stazionarie ad est e comprese tra +5/8 °C. Massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra +11/+14 °C.

Lunedì 8 novembre 2021

Tempo Previsto: Su bresciano, zone pianeggianti meridionali e Oltrepò molto nuvoloso con deboli piogge sparse, in attenuazione nel corso della giornata; foschie diffuse. Altrove passaggi nuvolosi meno compatti man mano che si considerano le zone più a nord, con bassa probabilità di eventuali brevi e locali pioviggini; foschie in pianura.

Temperature: IN PIANURA Minime in lieve aumento e comprese tra +7/+9 °C. Massime stazionarie e comprese tra +11/+14 °C.

