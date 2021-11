Ruba in un bar, al distributore, in un'agenzia immobiliare e tenta tre furti: preso - BergamoNews

Bergamo. Ha usato la sua felpa per tenere aperta la finistra scorrevole usata per intrufolarsi nel bar dei Cappuccini. Ed è proprio quella che ha insospettito gli agenti della Voltante della Questura, intervenuti su segnalazione di alcuni residenti che avevano chiamato per segnalare rumori sospetti.

Arrivati sul posto, gli agenti non hanno notato nulla di strano ma, dopo un’attenta perlustrazione delle parti laterali hanno visto la finestra aperta e l’indumento appoggiato. Così sono entrati nel locale e, nascosto dietro una porta, hanno trovato un cittadino marocchino di 25 anni.

Il giovane aveva con sé due torce e un paio di guanti. Perquisito, è stato trovato in possesso di monete asportate dalla cassa del locale e di una somma di 158 dollari, oltre a monete di vari paesi di cui non sapeva giustificare il possesso.

Nei pressi del bar veniva inoltre rinvenuta una bicicletta, anche questa, come accertato, oggetto furto, con due sacche nel cestino contenenti attrezzatura fotografica, personal computer, telefonini e altro materiale di valore sottratti da alcuni esercizi commerciali.

Al termine dell’attività di investigazione l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile, oltre del furto aggravato in via dei Cappuccini, di altri due furti presso un’agenzia immobiliare di via Codussi ed un distributore carburanti in via Ghislandi.

Il 25enne aveva inoltre tentato altri tre furti in altrettanti esercizi commerciali sempre nella stessa zona.

Una parte dei beni sottratti è stata restituita ai legittimi proprietari che si sono presentati per le denunce.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!