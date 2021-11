Riapre anche il sabato il Centro prelievi dell’ospedale Bolognini - BergamoNews

Seriate. Si amplia il servizio del Centro Prelievi dell’ospedale Bolognini che sarà aperto anche il sabato dalle 8.00 alle 10.00 esclusivamente previa prenotazione.

Fondamentale quindi effettuare la pre accettazione (ovvero la prenotazione del prelievo presso il cup ospedaliero) con la seguente modalità:

– accesso in ospedale attraverso la APP Solari Q, selezionare la voce “Prelievi- prenotazione”, ed al numeratore presente nella hall dell’ospedale prelevare il biglietto con la lettera “D”

Per il ritiro dei referti: direttamente sul fascicolo sanitario elettronico attraverso il circuito CRS-SISS di Regione Lombardia https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ oppure tramite spedizione postale.

Si ha la possibilità di eseguire 1500 tipologie di analisi di laboratorio sia in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sia in regime privatistico. Nel primo caso è necessaria la ricetta medica e la tessera sanitaria: nel secondo è sufficiente indicare gli esami che si intende effettuare e non è necessaria la prescrizione medica.

Avvertenze: durante le giornate di Sabato non potranno essere eseguiti esami con preparazione specifica, curve da carico, e saranno eseguiti prelievi solo ai bimbi di età superiore ai 14 anni.

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 035.306.3276.

Attivo inoltre, in regime di libera professione, anche il test sierologico per il dosaggio degli anticorpi IgG anti proteina Spike di Sars-CoV-2. Il test ricerca in modo quantitativo gli anticorpi neutralizzanti per la valutazione e il monitoraggio della risposta immunitaria all’infezione naturale e alla vaccinazione.

L’esame potrà essere effettuato nei seguenti giorni ed orari:

– in accesso diretto (senza prenotazione) l’esame viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.00:

selezionando dalla App Solari Q la voce “Prelievi – accesso diretto” e dal numeratore presente nella hall dell’ospedale prelevare il biglietto con la lettera “A”

– in prenotazione (effettuando una pre accettazione al cup ospedaliero) l’esame viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 10.00:

è necessario prenotare l’accesso in ospedale attraverso la App Solari Q selezionando la voce “prelievi-prenotazione” ed al numeratore presente nell’hall dell’ospedale prelevare il biglietto con la lettera “D”

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!