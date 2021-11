Pasalic-Zapata: l'Atalanta espugna Cagliari e sale al quarto posto in classifica - BergamoNews

Un’Atalanta corsara e sempre più convinta dei propri mezzi in trasferta espugna l’Unipol Domus. Con il risultato esterno di 2-1 targato Pasalic-Zapata gli uomini di Gasperini centrano il quinto successo lontano dal Gewiss Stadium in sei partite. Passo in avanti decisivo nella corsa al quarto posto in attesa delle altre partite della dodicesima giornata.

Il match prende il via su buoni ritmi con l’Atalanta che parte in sesta e dopo pochi minuti trova il gol del vantaggio. Zapata protegge la palla dall’intervento dei difensori, apre sulla destra per la corsa di Zappacosta che la mette tesa sul secondo palo per il tap in vincente di Pasalic. Gol che ricorda la rete dell’1-0 all’Old Trafford sull’asse Zappacosta-Pasalic.

Nonostante lo svantaggio non arriva immediatamente la reazione dei padroni di casa che faticano a trovare le contromisure per arginare le folate offensive della Dea. E’ sempre Duvan Zapata il mattatore del match, il colombiano fa la guerra con gli avversari, si libera di un uomo e a tu per tu con Cragno nell’area piccola si fa ipnotizzare. Clamorosa chance per il raddoppio sprecata dal bomber di Cali e miracolo del portiere rossoblù che in tuffo basso salva il risultato.

Per la legge del gol sbagliato-gol subito qualche minuto dopo, su un capovolgimento di fronte, Godin premia il taglio tra le maglie dei difensori nerazzurri di Joao Pedro e il fantasista brasiliano infila Musso pareggiando i conti. L’Atalanta non ne vuole sapere di tornare a Bergamo senza i tre punti e aumenta i giri. Allo scadere del primo tempo Koopmeiners sposta il suo raggio d’azione sulla destra, trova l’imbucata per Zapata che si gira in una frazione di secondo e fredda il portiere cagliaritano con un mancino chirurgico.

Nella ripresa le squadre tornano in campo con lo stesso piglio dei primi quarantacinque minuti. All’ora di gioco Carboni interviene in modo scorretto su Pasalic e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dopo essere stato richiamato al var il direttore di gara decide di tornare sui suoi passi e annulla il penalty. Se il risultato rimane invariato fino al fischio finale è merito del portiere isolano Cragno che si supera anche su una magia di Ilicic con il mancino a giro deviato sopra la traversa.

