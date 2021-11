Palomino e Freuler non si fermano mai, Ruslan è meno brillante del solito - BergamoNews

Musso Sv : Nessun miracolo, scambia la notte di Cagliari per una vacanza fuori stagione. Non per colpa sua.

De Roon 6,5 : Non è più un adattato perché come si schiera il Cagliari ben volentieri avanza sul connazionale Strootman lasciando, con la complicità di Demiral, l’autostrada che in Sardegna trova solo Joao Pedro per il pareggio ( 21’). Secondo tempo di nuovo da centrocampista e lo ritrovi tra i più positivi.

Demiral 5,5 : Condizionato dagli infortuni ha mostrato alti e bassi, deve ancora apprendere il credo completo del mister , l’inserimento da dietro che per ora stenta a trovare. Non pervenuto sul pareggio iniziale del Cagliari dove si fa trovare fuori posizione.

Palomino 7 : Accorcia su Nandez che vuole portarlo fuori. Più convincente quando torna a tre, diventa muro.

Zappacosta 6 : Subito l’assist per il gol di Pasalic, poi non sembra ben integrato quando deve fare il quarto dietro. Su Bellanova all’inizio ripresa troppa sufficienza a chiudere con il favorire una occasione per gli avversari.

Koopmeiners 7 : Qualità che convince accompagnata da visione di gioco non indifferente, aspettando il tiro da fuori che in Olanda era la normalità accontentiamoci dell’assist per Zapata ( 1-2). Il giallo consiglia il cambio dopo una ottima prestazione.

Lovato 5 (17’2t) Entra per tornare con la difesa a tre, esterno di destra non infiamma la serata per qualche imprecisione di troppo compreso perdere una palla suicida nel tempo di recupero.

Freuler 7 : Sempre nel gioco, d’abitudine Gasp invita a darla a Remo. Un motivo ci sarà

Pessina (46’2t) Sv

Maehle 6 : Si vede poco nella fase offensiva, gara di attenzione più a contenere piuttosto che attaccare.

Pasalic 6,5 : Tanto movimento,tanta gamba a inserirsi sulla sinistra da cui subito in gol al 5’. Serata di voglia prende anche un rigore sacrosanto che le solite confusioni di protocollo del Var cancellano, dando ancora una volta ragione a Gasperini. Var Chiffi da rimandare a settembre in compagnia con il compagno di merende Piccinini. Controllo lungo nel finale a sprecare una possibile occasione da fare. Finale col fiatone.

Pezzella ( 46’2t). Sv

Malinovsky 5 : Non è in discussione il valore, alla ricerca della continuità che è mancata negli ultimi tempi. Non pervenuto.

Ilicic 6 (17’2t) : Cragno appena entrato devia il suo sinistro in corner. Poi non chiude la partita per il vizio del tocco in più.

Zapata 7 : Non aveva mai segnato a Cagliari, panterone non si smentisce cancellando il tabù. Pericolo costante per un Godin sempre in difficoltà.

Gasperini 7 : Duttilità dei giocatori permettono scelte differenti, prima a quattro poi di nuovo a tre dietro per essere pragmatico, piuttosto che integralista. Il tempo è un grande autore, scrive sempre il finale perfetto. Le parole di Ronaldo “ hanno un allenatore fantastico, sanno sempre cosa fare” devono fare pensare la società. Se vuole fare il Fergurson non lasciamo che glielo chieda Ronaldo. E a Cagliari contava solo vincere, al resto ci penserà la sosta che riporterà il gruppo al completo o quasi.

