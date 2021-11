L’Atalanta a Cagliari cerca il sesto risultato utile in trasferta, Pessina torna tra i convocati - BergamoNews

Non c’è un attimo di respiro per l’Atalanta di Gasperini che completerà il tour de force tra Champions League e Serie A sabato alle 20.45 sul campo dell’Unipol Domus. Nell’incontro valido per la dodicesima giornata di campionato contro il Cagliari, la Dea chiuderà tre settimane di fuoco con la settima partita disputata.

Prima del weekend di riposo a causa degli impegni delle nazionali, i bergamaschi sfidano il fanalino di coda della classifica. I rossoblù stanno attraversando un periodo di buio totale, sono passati attraverso un cambio di allenatore ma la situazione non è migliorata. Da agosto a oggi sono appena sei i punti conquistati, frutto di una vittoria contro la Sampdoria e tre pareggi. Risultati che testimoniano la poca qualità di una rosa costruita con diversi giocatori che non hanno le motivazioni giuste per calarsi in un progetto come quello degli isolani.

I precedenti tra Atalanta e Cagliari raccontano che nelle ventisette gare disputate, la società di Giulini è in vantaggio avendone vinte quattordici e pareggiate sette. I nerazzurri sono riusciti ad aggiudicarsene appena sei. Nonostante questi dati il trend delle ultime tre gare in Sardegna è favorevole alla Dea che ha sempre portato a casa i tre punti: l’ultima battaglia datata 14 febbraio 2021 è terminata 1-0 per i bergamaschi con il gol di Luis Muriel.

La trasferta di Cagliari è una ghiottissima occasione per Freuler e compagni per blindare il quinto posto e accorciare il gap sulla zona Champions League. L’obiettivo è proseguire la striscia di risultati utili consecutivi lontano da Bergamo e portarla a sei.

Gasperini ritrova tra i convocati il trequartista italiano Pessina, reduce da un lungo infortunio. Tra i pali giocherà Musso, davanti all’argentino potrebbe ritrovare una maglia da titolare Djimsiti, al fianco di Palomino e Demiral. De Roon dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione giocando in mezzo al campo con Freuler. Sulle fasce confermatissimi Maehle e Zappacosta mentre sulla trequarti Malinovskyi giocherà dal primo minuto insieme a Ilicic, a supporto dell’ariete colombiano Zapata.

Per contrastare la forza dei nerazzurri Mazzarri schiererà Cragno in porta, sulla linea dei difensori Zappa, Godin, Carboni e Lykogiannis con Caceres out per squalifica. A centrocampo Nandez, Marin, Strootman e Deiola proveranno ad accendere la coppia di attaccanti formata da Joao Pedro e Pavoletti.

© Riproduzione riservata

