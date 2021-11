Inni al duce, sabato nuovo presidio: “Non ci sono eroi nel fascismo" - BergamoNews

Bergamo. È stato annunciato un presidio antifascista per sabato 6 novembre alle 14 in via Carducci 1 davanti all’aeronautico “A. Locatelli”. Ad una settimana dal video che ritrae gli studenti dell’Istituto aeronautico inneggiare al duce verso il preside e il saluto fascista dello stesso dirigente scolastico Bergamo Antifascista e il Pacì Paciana tornano in piazza allo slogan: “Non ci sono eroi nel fascismo”.

Intanto già nella serata di venerdì 5 novembre un gruppo di persone si è presentato davanti alla fontana dedicata a Locatelli con uno struscione e fumogeni rossi.

Nella mattinata dello stesso giorno, il Pacì Paciana si è presentato sotto l’aeronautico: “Per ribadire che Bergamo è Antifascista, che il fascismo non è una goliardata, il fascismo non è un opinione. Pretendiamo le dimissioni del preside, chiediamo venga tolta la parificazione a questo istituto e esigiamo un’istruzione pubblica, laica e solidale. L’Antifascismo non è una marchetta, ben vengano le prese di posizioni istituzionali, dalle mozioni parlamentari alle prese di posizioni di Gori. Ora vogliamo i fatti!”.

"Non ci sono eroi nel fascismo", presidio davanti alla fontana Locatelli

