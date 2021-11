Gasperini: "Dobbiamo essere più concreti, così soffriamo meno" - BergamoNews

Al termine della vittoria 2-1 ai danni del Cagliari ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Sulla partita si è espresso così: “Abbiamo avuto una buona superiorità a lungo, tante occasioni, poi quando non chiudi le partite rischi che nel finale ci possano essere opportunità, magari con una mischia. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo essere soddisfatti per quello, ma se siamo un po’ più concreti soffriamo meno”.

Sul rigore tolto dall’arbitro ha dichiarato: “Ho preso per buono quello che mi hanno detto, ovvero che Carboni ha preso la palla. Pensavo avesse preso la gamba del giocatore, ma rivedendola forse prende un po’ tutto”

Sull’ottimo bilancio lontano da Bergamo: “Casualità, alcune partite in casa non meritavamo di perderle. Per stare nelle zone alte della classifica, bisogna essere concreti e fare punti importanti”

