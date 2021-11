Fabio Nava all'organo in omaggio ad Alessandro Esposito e Gino Rossi - BergamoNews

Bergamo. Fra le varie attività collaterali del 29° Festival Organistico Internazionale appena concluso, quella in programma domenica pomeriggio 7 novembre alle 17 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna riveste per la manifestazione un profondo significato storico ed affettivo. Avrà infatti luogo un concerto che intende ricordare due importanti figure di musicisti e didatti bergamaschi: Alessandro Esposito e Luigi (Gino) Rossi, rispettivamente nel quarantesimo dalla morte e nel centenario dalla nascita.

Il concerto, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna, riproporrà il medesimo programma musicale del concerto che il Maestro Esposito tenne il 30 settembre del 1981 sul grande Serassi a tre tastiere – il suo ultimo concerto – un mese e mezzo prima della sua scomparsa, avvenuta improvvisamente il 14 novembre 1981. Alessandro Esposito e Luigi Rossi hanno avuto una notevole importanza nel panorama musicale italiano del secondo Novecento, importanza che deve indurre a mantenerne vivo e perenne il loro ricordo.

A rendere loro omaggio – nella speranza che il loro esempio, i loro insegnamenti e la loro opera non vengano dimenticati, ma continuino ad essere una guida perenne per le nuove generazioni – sarà Fabio Nava, organista bergamasco titolare del monumentale organo Giuseppe Serassi 1782 celebre per la sua meccanica sotterranea unica al mondo.

Il Programma

G.S. MAYR (1763-1845): – Gran Preludio in sol minore

J.P. SWEELINCK (1562-1621): – Fantasia in Echo

– Cortège granducale

G.B. MARTINI (1706-1784): – All’Elevazione

– Toccata per il Deo gratias

D. SCARLATTI (1685-1757): – Sonata in sol maggiore L. Suppl. 27

J. STANLEY (1713-1786): – Trumpet tune

L.C. D’AQUIN (1694-1772): – Noel suisse

C. FRANCK (1822-1890): – Piece symphonique (da L’Organiste)

A. ESPOSITO (1913-1981): – In memoriam (ricordando Guido Gambarini, l’amico carissimo)

J.S.BACH (1685-1750): – Komm Gott schopfer heiliger Geist, BWV 667

– Corale ornato Wer nun den lieben Gott lasst walten, BWV 690

– Tripla fuga in Mi b maggiore, BWV 552/2

Fabio Nava

Nato nel 1984, si è brillantemente diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida di G.W.Zaramella e Matteo Messori all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti di Bergamo dove, sempre sotto la guida di Matteo Messori, ha portato a compimento il diploma accademico di secondo livello in organo col massimo dei voti e la lode nel 2009, vincendo il premio Rotary quale miglior diplomato dell’anno.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento organistico tenuti da E. Bellotti, G. Bovet, F. Finotti, M. Henking, L.Lohmann, G. Parodi, P. Peretti, D. Roth, L.F. Tagliavini, L. Tamminga e J. Verdin.

Si esibisce regolarmente in qualità di solista partecipando a rassegne e festival organistici e collabora con alcuni gruppi strumentali e diverse formazioni corali in veste di accompagnatore, tra cui il Coro dell’Immacolata di Bergamo, di cui è organista stabile.

È attualmente organista presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, dove suona regolarmente l’organo Serassi del 1781 con meccanica sotterranea.

Recentemente ha stretto un sodalizio artistico con il trombettista Mario Mariotti, con cui ha all’attivo numerosi concerti ed ha pubblicato un CD per organo e tromba.

Ha inoltre pubblicato un CD dedicato agli organari Perolini, alle musiche da essi composte e a quelle di autori coevi, un terzo CD dedicato all’organo Walcker della Parrocchia di Negrone in Scanzorosciate, un quarto con musiche a quattro mani in occasione del restauro dell’organo Serassi della Parrocchiale di Borgo di Terzo ed un quinto, recentissimo, nella Chiesa del Seminario di Sotto il Monte.

Ha insegnato organo per alcuni anni presso il Seminario Vescovile di Bergamo e dall’anno scolastico 2013/2014 è docente presso le scuole secondarie di primo grado statali.

