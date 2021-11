Europei in vasca corta, Francesca Fangio conquista il bronzo nei 200 metri rana - BergamoNews

L’impegno e la dedizione donano gioie inaspettate a coloro che li sanno coltivare.

Ne è consapevole Francesca Fangio che si è messa in luce agli Europei in vasca corta di nuoto conquistando il bronzo nei 200 metri rana.

Dopo aver sfiorato il podio nel 2019, la 26enne residente a Treviglio si è presa la rivincita mancando il record italiano per un solo centesimo.

Chiamata a riscattare l’eliminazione in batteria sulla distanza più breve, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha prontamente voltato pagina firmando il proprio personale in semifinale.

Una prestazione viziata da alcune imprecisioni nell’azione che la livornese allenata da Renzo Bonora ha voluto limare presentandosi in finale con l’obiettivo di ottenere una medaglia.

In grado di dividere equamente lo sforzo, l’azzurra è sempre rimasta in scia delle russe Evgeniia Chikunova e Maria Temnikova terminando le proprie fatiche in 2’19″69 e limando così il proprio PB di otto centesimi.

“Ho coronato il sogno della mia vita. Salire su un podio di questo livello, mi ripaga di tante delusioni e rappresenta per me una grande rivincita. Fino a qualche mese fa non sapevo se continuare a nuotare o smettere: non ho mollato e adesso sono senza parole – ha spiegato nel dopo-gara un’emozionata Francesca Fangio -. Dedico questo bronzo a mio padre Maurizio, a mia madre Monica e a mia sorella Sara: la mia famiglia mi ha sempre sostenuta nei momenti più difficili. Spero che questo risultato serva per la convocazione ai Mondiali”.

Discorso diverso invece per Martina Carraro che non è riuscita a ripetere l’exploit di due anni fa chiudendo la competizione in quinta posizione.

Reduce dal titolo continentale nei 100 metri, la ranista genovese ha dovuto far i conti con la fatica toccando la piastra in 2’19″91 e rinunciando così all’opportunità di cogliere una doppia medaglia.

“Sono stremata. Non ho tante energie ancora in corpo. Il quinto posto e questo tempo sono comunque ottimo – ha sottolineato la rappresentante delle Fiamme Azzurre -. Sono contenta per Francesca: si merita questa soddisfazione”.

