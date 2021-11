Domenica ultimo appuntamento con i castelli aperti: il programma della giornata - BergamoNews

Con domenica 7 novembre i castelli della pianura salutano i visitatori. Appuntamento a marzo 2022.

Ultima apertura congiunta della rete di 19 castelli, palazzi e borghi medievali di ben quattro province: Bergamo, Cremona, Milano e Brescia.

Sono tantissimi i castelli aperti aderenti all’ultima domenica del rinomato circuito della media pianura lombarda che attira visitatori da tutta la regione e non solo: domenica 7 novembre si ripete il format apprezzato da migliaia di turisti, famiglie o semplici cittadini che potranno scegliere uno o più dei manieri e borghi fortificati aderenti al circuito e prenotarsi per una visita guidata nell’orario preferito. Località che spesso non sono accessibili, castelli o dimore private, chiese solitamente chiuse al pubblico, vengono aperte per l’occasione, in orari prestabiliti e sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.

Per l’ultimissimo appuntamento del 2021 da menzionare tra le tante località aperte anche i graditi ritorni del bellissimo borgo e imponente basilica di Rivolta d’Adda nel cremonese, il prestigioso palazzo di Brignano (Bg) e il borgo medievale di Cologno al Serio (Bg) con visite guidate teatralizzate. Nel castello di Pandino (Cr) visite guidate con dame per balli d’altre epoche, mentre continua il boom delle località bresciane appena entrate nel circuito: il borgo storico di Orzivecchi e il Castello di Padernello. Tutte le info sulle località aperte, gli orari delle visite e i recapiti per le prenotazioni li trovate sul sito sempre aggiornato: www.pianuradascoprire.it

La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it.

Disposizioni sanitarie

Per accedere nei luoghi della cultura è obbligatorio essere muniti della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato digitale oppure cartaceo; in mancanza di tale documento, non sarà consentito l’accesso nei castelli (luoghi al chiuso). L’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici (come nel caso di visite guidate nei borghi).

Località aperte domenica 7 novembre:

– Brignano Gera d’Adda (BG) – Palazzo Visconti

– Calcio (BG) – Tour dei murales

– Cassano d’Adda(MI) – Borgo storico

– Cavernago (BG) – Castello

– Cavernago – frazione Malpaga (BG) – Castello di Malpaga

– Cologno al Serio(BG) – Borgo medievale

– Martinengo(BG) – Borgo medievale

– Orzivecchi (BS)- Borgo storico

– Pagazzano (BG) – Castello

– Padernello (BS) – Castello

– Pandino(CR) – Castello

– Pumenengo(BG) – Castello

– Rivolta d’Adda (CR) – Borgo storico

– Romano di Lombardia (BG) – Borgo storico

– Solza (BG) – Castello

– Treviglio (BG) – Museo Verticale

– Trezzo sull’Adda (MI) – Castello

– Urgnano (BG) – Castello

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!