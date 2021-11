Denuncia lo smarrimento dei documenti, si scopre che doveva andare in carcere - BergamoNews

Bergamo. Va in caserma per denunciare lo smarrimento dei suoi documenti e finisce in manette perché a suo carico pendeva un ordine di carcerazione.

Protagonista della vicenda un cittadino gambiano di 26 anni che, nei giorni scorsi, ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Bergamo Bassa per le pratiche necessarie alla richiesta di nuovi documenti, dato che aveva perso i suoi. I militari hanno effettuato i normali controlli per verificare l’identità dell’uomo ed è emerso a suo carico la pendenza di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzione penali del Tribunale di Bergamo.

Il gambiano, con svariati precedenti, disoccupato e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare la pena 1 anno e 9 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato commesso dal settembre 2018 al luglio del 2019 a Bergamo e Treviso.

© Riproduzione riservata

