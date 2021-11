Cagliari-Atalanta, Agente 007 o I Simpson? La tv del 6 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 6 novembre alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio tra Cagliari e Atalanta, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Charlie, un uomo che soffre di schizofrenia, manda pacchi bomba a tutti quelli che, secondo lui, lo stanno perseguitando. Chris, intanto, aiutata da Erika, continua ad allenarsi per il Master Gunner…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Indovina chi viene a cena 2”. Il titolo sarà “Eternamente Sani”: è in Sardegna una delle 8 zone “blu” con il più alto numero di centenari al mondo. Li abbiamo incontrati per capire se è vero che la loro longevità dipende dall’alimentazione. Di sicuro sono nati e vissuti la gran parte della loro vita quando la loro dieta era “davvero” mediterranea. Quale sarà il mondo per gli italiani che nascono oggi? Nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni. Niente di male, ma se arrivassero sani alla terza età. Ma quali sono le previsioni tenendo conto che abbiamo la popolazione di giovani più obesa d’Europa? Quale sarebbe il peso economico sul servizio sanitario? Gli esperti e la scienza danno i consigli giusti per arrivare a vivere sani fino a 80 anni, ma non vengono sempre ascoltati. In Italia e nel resto del mondo. Eppure la salute del Pianeta Terra inciderà sulle nostre vite, più di quanto immaginiamo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro”; su Rai4 alle 21.20 “Devil’s Knot – Fino a prova contraria”; su Iris alle 20.55 “La frode” e su Italia2 alle 21.10 “Grindhouse – A prova di morte”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “L’acrobata”. Laura Forti, scrittrice e regista fiorentina, ricostruisce la vita tragica e avventurosa di suo cugino José, figlio di una donna sfollata da bambina in Cile dall’Italia in seguito alle Leggi Raziali.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 “I Simpson”; su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – La scienza della riprogrammazione”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

