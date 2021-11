Tragico incidente in viale Giulio Cesare: morto motociclista di 39 anni - BergamoNews

Bergamo. Tragico incidente nella mattinata di venerdì 5 novembre a Bergamo, in viale Giulio Cesare.

Intorno alle 7 di questa mattina P.C., 39 anni di Bergamo, era in sella al suo Malaguti 500, percorreva viale Giulio Cesare in direzione piazzale Oberdan. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della Polizia Locale di Bergamo, all’altezza dell’incrocio con via del Lazzaretto l’uomo ha superato una Panda guidata da una donna di 49 anni residente in città, senza accorgersi che, dopo aver azionato regolarmente la freccia, l’auto era in procinto di svoltare.

I due mezzi si sono urtati, P.C. ha perso il controllo della moto che è finita contro ad un palo. Dopo il violento urto il motociclista è caduto sull’asfalto privo di conoscenza.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

