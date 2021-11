Stalker blocca volo Cagliari-Bergamo: arrestato - BergamoNews

Cagliari. È stato arrestato per reati persecutori ai danni dell’ex compagna il passeggero del volo Ryanair Cagliari-Bergamo che il 3 novembre era andato in escandescenze bloccandone la partenza.

L’uomo è un pregiudicato di origine calabrese residente a Milano. Anche durante il volo di andata aveva causato diversi problemi: si era rifiutato di prendere posto e aveva insultato i passeggeri, dichiarando di essere arrivato in Sardegna per avere chiarimenti dalla ex. La donna l’aveva lasciato per sfuggire alle sue violenze denunciandolo per stalking.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Quartu Sant’Elena (Cagliari) in collaborazione con la Polaria in servizio nello scalo di Elmas gli hanno notificato un foglio di via obbligatorio che gli vieta di rientrare nel territorio della Città metropolitana di Cagliari per i prossimi tre anni.

