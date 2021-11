Poche nuvole, ma si annucia un weekend sereno - BergamoNews

L’Arpa Lombardia ci dice che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

L’allontanamento verso est della perturbazione che ci ha interessato mercoledì e in parte giovedì favorisce venerdì flussi via via più stabili e asciutti. Da sabato e almeno sino a metà della settimana prossima si manterranno condizioni stabili, con flussi generalmente poco umidi e un buon soleggiamento nelle ore centrali; al limite domenica giornata un po’ più variabile. Tuttavia, temperature più basse dei valori tipici del periodo, in particolare le minime.

Venerdì 5 novembre 2021

Stato del cielo: sereno o nuvoloso la mattina; dal pomeriggio lieve aumento della nuvolosità su zone meridionali e centrali per passaggi di velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 12 e 15 °C.

Sabato 6 novembre 2021

Stato del cielo: prevalentemente sereno, con qualche passaggio di velature in serata su zone meridionali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 2 °C, massime intorno a 14 °C.

Domenica 7 novembre 2021

Stato del cielo: tra poco nuvoloso e nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, a tratti compatta, in particolare su zone meridionali in mattinata.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli e occasionali su Appennino e bassa pianura.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo.

© Riproduzione riservata

