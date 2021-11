Omaggio a Monica Vitti, Inga Lindstrom o Il giustiziere della notte? La tv del 5 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 5 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Attese”: durante una manifestazione, due bambini vengono gravemente feriti da colpi di arma da fuoco. Lea è in ansia per l’esito delle sue analisi, ma decide di restare in sala d’aspetto con le mamme dei due bambini.

RaiTre alle 21.20 proporrà “Vitti d’arte Vitti d’amore”. Prime Doc presenta una serata che celebra i novant’anni di Monica Vitti, icona incontrastata del cinema italiano e internazionale. Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi di spettatori di ogni latitudine e la sua leggenda sopravvive nel cuore di un pubblico sconfinato che continua ad amarla incondizionatamente. Un’antidiva dal fascino magnetico che, con arguta ironia, è diventata anche il simbolo della comicità al femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di attrice e donna convenzionali della sua epoca.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.15 trasmetterà “Le Iene show”.

Su La7 alle 21.15 andrà in onda “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Il Giustiziere della notte – Death Wish”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Nella tua vita”; su Iris alle 20.55 “Cielo di piombo ispettore Callaghan”; e su Italia2 alle 21.10 “A quiet place – Un posto tranquillo”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – L’arte della passione”. Un viaggio alla scoperta delle collezioni d’arte private più prestigiose d’Italia. A seguire, “Collezionisti cinesi”: i collezionisti cinesi sono onnipresenti nel mercato internazionale – dell’arte, ma al tempo stesso bramano le antichità imperiali, simboli di status.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

