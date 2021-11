Novembre in biblioteca a Treviolo tra letture animate, spettacoli, gaming e didattica - BergamoNews

Treviolo. Il mese di novembre, alla biblioteca Lanfranco da Albegno di Treviolo, è ricco di iniziative per tutte le età.

Torna Nati per Leggere con letture animate e uno spettacolo teatrale per i bambini e le loro famiglie; ci sono gli appuntamenti del gaming con un escape book digitale e incontri da remoto con i professionisti del gioco; le serate didattiche dedicate agli insegnanti dove si approfondirà il tema della promozione alla lettura.

NATI PER LEGGERE

Ormai è un classico, attesissimo da tutti i bambini appassionati di libri e storie. “Nati per leggere” è un’iniziativa nazionale che coinvolge le biblioteche, chiamate ad organizzare letture ad alta voce, spettacoli, attività di promozione alla lettura dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, alle loro famiglie, alle insegnanti e agli educatori.

A Treviolo saranno quattro gli appuntamenti, tutti gratuiti: per tre domeniche, il 7, 14 e 21 novembre, alle 17, Elide Fumagalli incanterà tutti con il Kamishibook e le sue letture animate. Il 28 novembre, sempre alle 17, è in programma lo spettacolo di clown e mimo “La bianca, la blu e la rossa” di e con Alice Bossi.

I bambini delle scuole dell’infanzia, accompagnati dalle loro educatrici, il 10 e 24 novembre potranno partecipare a “Le cose che passano”, letture animate a cura delle bibliotecarie di Treviolo Annalisa e Elena.

Per poter prendere parte alle attività è necessaria l’iscrizione compilando il modulo all’indirizzo https://bit.ly/treviolo-NPL21

GAMING

Gaming è tutto ciò che ruota attorno al gioco: digitale, in scatola, online, videogiochi.

Dal 7 al 13 novembre si celebra l’International Game Week e per l’occasione la biblioteca di Treviolo ha organizzato due appuntamenti per giovani e adulti.

Martedì 9 novembre alle 14.30 verrà collegato un grande schermo per la visione collettiva di “Game of the year”, il docufilm del regista Alessandro Radaelli, con interviste a una decina di professionisti del mondo del gaming fra sviluppatori, giocatori e creatori di contenuti.

Giovedì 11 novembre alle 18.30 si gioca tutti insieme a Madeleines, un escape game-book digitale a puntate che racconta un curioso e misterioso rapporto epistolare tra due persone attraverso i libri di una biblioteca. Il suggerimento è quello di imparare a giocare scaricandolo gratuitamente in Medialibrary MLOL, per essere pronti a sfidare gli altri concorrenti durante l’evento e cercare di risolvere gli enigmi proposti.

LA DIDATTICA

Per gli insegnanti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, venerdì 5 alle 21 è prevista la presentazione didattica “Nella città di poesia: Viaggio nella poesia per bambini” con Giancarlo Migliorati e Rumi Crippa.

Il primo è un bibliotecario che si occupa da più di trent’anni di far appassionare alla lettura i bambini dagli zero ai 14 anni; il secondo è un giovane autore treviolese.

Ideata su misura per coinvolgere gli insegnanti, la serata sarà un’opportunità per colloquiare con gli animatori tramite una demo a tu per tu con il pubblico fra libri e scrittura creativa. Oltre alle letture ad alta voce, commentate dal bibliotecario, l’accompagnamento sonoro con l’handpan, uno strumento con meno di 15 anni di età, capace di catturare l’attenzione di tutti.

