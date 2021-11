"Mine vaganti", allo Spazio Cento4 in mostra opere di PierPaolo Boccardi - BergamoNews

Bergamo. Sabato 6 novembre, alle 18 allo Spazio Cento4 di via Borgo Palazzo 104 L a Bergamo verrà inaugurata la mostra “Mine vaganti” con opere di PierPaolo Boccardi.

L’esposizione, a cura della critica d’ arte Sandra Nava, sarà visitabile sabato dalle 17.30 alle 19.30) e domenica (dalle 10 alle 12.30) fino a domenica 14 novembre.

Si può inoltre preotare la visita in altri giorni ed orari al nr. 3319834988.

Illustrando questo progetto, Sandra Nava evidenzia: “Mentre ‘qui fuori’ il buio si fa più greve e più incerti i passi, all’ improvviso ‘è? Un teatrino: recupero prezioso di dame e trame, scultura a più ingressi, a più uscite, a più magie, perchè è così che ancora una volta l’arte di PierPaolo Boccardi indica una via, la sola, tra gioco e follia, la via per afferrare la luna ed appendervi il cuore!”.

