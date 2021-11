Lunedì sciopero dei servizi ambientali: a rischio la raccolta dei rifiuti - BergamoNews

Possibili disagi lunedì 8 novembre per la raccolta dei rifiuti: lo comunica Aprica, annunciando che potrebbero verificarsi disservizi nel normale svolgimento delle attività durante l’intera giornata a causa di uno sciopero nazionale proclamato dalle principali organizzazioni sindacali di categoria.

Aprica conferma che verrà garantita l’effettuazione delle seguenti prestazioni:

• Raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi;

• Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali ed attività similari, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme e carceri;

• Pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei comuni;

• Trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili;

• Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza.

Viceversa non saranno garantiti (fatta eccezione per le fattispecie dell’elenco precedente), laddove contrattualmente previsti:

• I servizi di raccolta dei rifiuti;

• I servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade;

• L’ apertura dei centri di raccolta comunali;

• L’apertura degli sportelli TARI.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!