Il mondo riapre…..Venite a farvi un selfie! - BergamoNews

È tempo di pensare alle vacanze invernali. Finalmente le ultime disposizioni governative hanno dato il via libera ad alcuni corridoi turistici per destinazioni extra UE.

MALDIVE – MAURITIUS -SEYCHELLES . ARUBA – SHARM EL SHEIK . MARSA ALAM – REPUBBLICA DOMENICANA – DUBAI – CANADA

In queste destinazioni, con il rispetto delle specifiche normative sanitarie, si può andare e si può programmare e prenotare una bella vacanza per togliersi dal freddo del nostro inverno. E…dall’8 Novembre, anche gli USA, apriranno le loro frontiere, senza dimenticare che le ISOLE CANARIE e le CROCIERE sono già aperte e sono i luoghi ideali per staccarsi dalla quotidianità e rilassarsi.

Insomma, il mondo si sta riaprendo ai viaggi, alle vacanze, al turismo con una cauta normalità che aspettavamo da tanto.

RONCALLI VIAGGI è a vostra completa disposizione con il massimo della professionalità per offrirvi il miglior servito di prenotazione, per accompagnarvi nella scelta della meta ideale e per farvi vivere viaggi e vacanze indimenticabili e….in più vi permette anche di farvi “un tuffo” nell’oceano indiano, senza partire.

Si, avete letto bene. Passate dalla nostra Agenzia in Via Pitentino 2 a Bergamo e troverete in vetrina una bellissima immagine dell’isola di Mauritius dove potrete scattarvi un selfie e partecipare cosi ad un simpatico social game.

Basterà caricare nelle vostre storie di Instagram il vostro selfie, taggando @RONCALLIVIAGGI e #UNTUFFONELLOCEANO e inviarcelo in direct

La foto che riceverà il maggior numero di gradimenti entro il 22 Dicembre riceverà in omaggio un favoloso trolley da viaggio e un telo mare firmato Beachcomber Hotels & Resorts

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!