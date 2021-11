Dramma a Treviglio: 46enne cade nella roggia e muore - BergamoNews

Treviglio. Il cadavere di un uomo di 46 anni, G. C., è stato ritrovato alle 13,15 di venerdì 5 novembre, nella piccola roggia che scorre lungo viale Papa Giovanni, all’interno del Parco del Maglio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta: sarebbe caduto picchiando la testa, finendo nel corso d’acqua. Ancora non è chiaro se a causare la tragedia sia stata una perdita di equilibrio, o piuttosto un malore. Come non è chiaro se la causa del decesso sia dovuta al trauma cranico o all’annegamento conseguente la perdita di coscienza, nei pochi centimetri d’acqua che scorrono nella roggia.

L’allarme è stato dato da un passante. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato del Commissariato di Treviglio.

G. C. era un dipendente dell’Asst Bergamo Ovest: “Con grande rammarico, abbiamo appreso del tragico evento che ha colpito il nostro collaboratore – commentano dall’azienda ospedaliera -. Possiamo solo riferire che oggi non era entrato in servizio, adducendo problemi familiari. Null’altro possiamo commentare, se non di essere vicini alla famiglia in questo difficilissimo momento”.

