Boltiere celebra la festa dell’unità nazionale e delle forze armate - BergamoNews

Boltiere. La giornata dell’unità nazionale e delle forze armate 2021 organizzata dall’amministrazione comunale di Boltiere avrà luogo domenica 7 novembre a partire dalle ore 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. In questa giornata si ricorda l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti il 4 Novembre 1918.

Dopo la Messa, alle 11:15, presso la Torre Civica verrà deposta una corona in onore di tutti i caduti in difesa dei valori di libertà e democrazia. Questo momento di raccoglimento vedrà anche l’intervento di Don Giuseppe, il discorso del Sindaco Osvaldo Palazzini, oltre che gli interventi dei ragazzi della scuola media Don Peppe Diana di Boltiere. Verrà poi concessa, proprio in occasione del centenario, la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

La cerimonia si sposterà poi alle 11:45 al cimitero comunale, dove verrà posta una seconda corona presso il monumento dei caduti e dove seguirà un momento di raccoglimento.

L’amministrazione comunale intende ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato all’organizzazione delle celebrazioni: il corpo musicale San Giorgio, il Gruppo Alpini Boltiere, le Forze dell’Ordine e ovviamente tutte le ragazze e i ragazzi della scuola media.

Si invita, infine, tutta la popolazione boltierese ad esporre il tricolore a finestre e balconi.

