Autorlando sport a Misano per il Porsche Cup Swiss - BergamoNews

Per la prima volta Autorlando sport schiera una vettura Porsche Cayman 718 nell’ultima gara di campionato del Porsche Swiss Cup 2021 a Misano.

Il format dell’evento prevede prove libere il venerdì e due tipi di gare Campionato Sprint e campionato endurance 2 h.

Il sabato le due gare sprint saranno alle 11.35-12.20 Gara 1 sprint 14.55-15.35 Gara 2 sprint e alle 17.15-19.40 gara endurance di 2 ore.

Al volante della Cayman 718 del team Autorlando sport i portacolori di Autorlando sport. Giuseppe Ghezzi farà le due gare sprint mentre Dario Cerati si alternerà con Ghezzi per la due ore endurance. Finale di stagione in un nuovo contesto che potrà sicuramente risultare interessate per futuri progetti.

