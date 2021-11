Trovato con oltre un chilo di marijuana: arrestato 40enne - BergamoNews

Un chilo circa di marijuana, due piante di canapa indiana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e oltre mille euro in contanti: è il bilancio di quanto la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha trovato in possesso di un 40enne nel pomeriggio di giovedì 4 novembre.

A seguito di attività investigativa, gli agenti in servizio nella zona dell’Isola bergamasca hanno fermato e controllato B.L.L., già noto alle forze dell’ordine con a carico precedenti di polizia: nel corso della perquisizione, personale e domiciliare, è emerso l’ingente quantitativo di droga.

Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nel carcere cittadino di via Gleno.

