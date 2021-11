Prima neve sulle montagne bergamasche, le stazioni sciistiche preparano le piste: guarda le foto - BergamoNews

Lizzola lo ha già comunicato ufficialmente: aprirà sabato 4 dicembre gli oltre 20 chilometri di piste. È la stessa data a cui puntano gli altri comprensori dell'alta Valle Seriana, dal Monte Pora a Colere. Gli Spiazzi di Gromo sperano anche prima.

Quel che è certo è che fremono i preparativi per la stagione invernale sulle Orobie bergamasche, baciate dalla prima neve. Dopo il lungo stop, le stazioni sciistiche sperano in una stagione finalmente piena: meteo e restrizioni anti-Covid permettendo.

Qui sotto una carrellata di fotografie comparse in queste ore sui social network: dalle vette imbiancate di Castione della Presolana, fino a quelle di Foppolo e dei Piani di Bobbio. A Piazzatorre, ancora in attesa della neve, è invece arrivato in giornata il materiale per il potenziamento e l'ampliamento del sistema di innevamento artificiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monte Pora (@monteporaofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piani Di Bobbio (@pianibobbio)

