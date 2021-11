L’etichettatura ambientale del Gruppo Grifal premiata come “Good Idea” - BergamoNews

Bergamo. Il Gruppo Grifal, tra i primi in Italia nel settore del green packaging, premiato da Conai. In occasione della prima “Conai Academy Week – Questione di Etichetta” e del contest “Call For Good Ideas”, il Consorzio Nazionale Imballaggi ha, infatti, valutato positivamente l’etichettatura ambientale applicata dal Gruppo Grifal definendola una “Good Idea” di etichetta.

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione delle principali Associazioni di categoria e dei consorzi di filiera, nasce per supportare le imprese in previsione dell’entrata in vigore, l’1 gennaio 2022, dell’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi con l’obbiettivo di raccogliere le migliori best pratices adottate dalle aziende in questo ambito.

“Ringraziamo Conai per questo importante attestato e ci auguriamo che anche con il nostro contributo si possa dare inizio a un lavoro di responsabilità condivisa e virtuosa per lo sviluppo di competenze e buone prassi di etichettatura ambientale per tutte le aziende della filiera – ha dichiarato Fabio Gritti, CEO Grifal Group -. Ognuno deve fare la sua parte affinché si possa costruire una vera e proprio società del riciclo di cui il Consorzio e le imprese come la nostra siano attori attivi e protagonisti”.

Partecipando alla “Call for Ideas”, il Gruppo Grifal ha confermato il suo impegno ad assumere un ruolo di leadership nel mercato sia per quanto concerne gli obblighi di etichettatura che più in generale in termini di responsabilità ambientale.

Il Gruppo Grifal progetta e realizza imballaggi con l’obbiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale di ciascuna sua attività, indirizzando i suoi clienti verso pratiche di corretto smaltimento e di raccolta differenziata dei materiali, progettando nuovi imballi che richiedano meno CO2 per essere prodotti rispetto a quelli già esistenti, riducendo il consumo di materie prime e donando nuova vita agli scarti reimmettendoli nel ciclo produttivo come sottoprodotti di lavorazione.

IL GRUPPO GRIFAL

Il Gruppo Grifal, leader italiano nel settore del packaging, nasce nel 2021 con le acquisizioni da parte di Grifal Spa, azienda storica operante dal 1969, dei rami operativi di Tieng Srl e di Cornelli Brand Packaging Experience Srl. La strategia del Gruppo Grifal prevede l’affermazione della tecnologia cArtù e della linea di prodotti cushionPaper come nuovi standard del green packaging, attraverso la realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende produttrici di imballaggi.

Il Gruppo è attivo anche nella progettazione e produzione di macchine per l’ondulazione e dispone di un Laboratorio interno di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e climatiche in base a standard internazionali, tra i quali quelli definiti da Amazon. Grifal SpA è stata la prima azienda in Italia a godere del prestigioso certificato Amazon Packaging Support and Supplier Network (APASS).

Grifal SpA è inoltre PMI Innovativa, iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle PMI con una forte componente innovativa, ed è quotata su Euronext Growth Milan.

